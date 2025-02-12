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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 372373374375

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:47

Розмір welcome-бонусу 124,22 грн (після сплати податків 100

Після зміни оподаткування Банк лишив попередню суму велком бонусу. Тому, після виплати, бонусів ніяк не 100, а лише 95,65 грн.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 18:34

Шановне товариство!
Застосунок ТАСі дозволяє додати картку в гугл-пей чи для них це заскладно? Не знаходжу такої опції :(
V2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 18:51

  V2 написав:Шановне товариство!
Застосунок ТАСі дозволяє додати картку в гугл-пей чи для них це заскладно? Не знаходжу такої опції :(



Я вручну додавав.Опціі схоже немає.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:38

Я в шоці від бардаку, який коїться у цьому банку!

30 грудня я у відділенні подав заявку на закриття двох кредитних карток (до одного рахунку) - Pudra та Велика п'ятірка.
Сьогодні я подзвонив на гарячу лінію дізнатися, як ідуть справи, і мене повідомили, що картки активні, ніхто заявку на закриття не подавав(!!!!!!!!!!!!).
Ну, добре, я хочу їх закрити. Оператор Ольга каже: "Створила заявку на закриття карток. Через 45 днів вони закриються. Через 10-15 хвилин вони зникнуть у вас із застосунку"
Проходить кілька годин, як ви вже здогадались, нічого не зникає. Дзвоню на підтримку:
"Ваші картки активні...." Тобто або попередній оператор не подавав заявки на закриття, або у них так працює система, що взагалі цього не видно.

Кажу: "Ну добре... Хочу закрити" - "У вас там депозит..." - "У мене немає ніякого депозиту!" (починаю вже підвищувати голос).
Виявляється, що є "Ощадний рахунок" у гривні, якимось чином прив'язаний до кредитних карток, і через його наявність (залишок - нуль, давно не використовувався, але все ж!) не можна подати на закриття цих карток.
Закриваю "Ощадний"... "Через 10 хвилин передзвоніть і подасте заявку на закриття карток".
Оце система "ніппель", тут ще не так просто закрити щось.

Все ще роблю, щоб обнулити кредитний ліміт (по Б5 і Пудрі досі висіло 65000 грн абсолютно непотрібних) і подати заявку на VeryCard.
Ось така х...ня, малята.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 15:20

Re: Таскомбанк

Искатель написав:Я в шоці від бардаку, який коїться у цьому банку!

30 грудня я у відділенні подав заявку на закриття двох кредитних карток (до одного рахунку) - Pudra та Велика п'ятірка.
Сьогодні я подзвонив на гарячу лінію дізнатися, як ідуть справи, і мене повідомили, що картки активні, ніхто заявку на закриття не подавав(!!!!!!!!!!!!).
Ну, добре, я хочу їх закрити. Оператор Ольга каже: "Створила заявку на закриття карток. Через 45 днів вони закриються. Через 10-15 хвилин вони зникнуть у вас із застосунку"
Проходить кілька годин, як ви вже здогадались, нічого не зникає. Дзвоню на підтримку:
"Ваші картки активні...." Тобто або попередній оператор не подавав заявки на закриття, або у них так працює система, що взагалі цього не видно.

Кажу: "Ну добре... Хочу закрити" - "У вас там депозит..." - "У мене немає ніякого депозиту!" (починаю вже підвищувати голос).
Виявляється, що є "Ощадний рахунок" у гривні, якимось чином прив'язаний до кредитних карток, і через його наявність (залишок - нуль, давно не використовувався, але все ж!) не можна подати на закриття цих карток.
Закриваю "Ощадний"... "Через 10 хвилин передзвоніть і подасте заявку на закриття карток".
Оце система "ніппель", тут ще не так просто закрити щось.

Все ще роблю, щоб обнулити кредитний ліміт (по Б5 і Пудрі досі висіло 65000 грн абсолютно непотрібних) і подати заявку на VeryCard.
Ось така х...ня, малята.
Єдине, як потенційно міг бути привʼязаний Ощадний рахунок до кредитки - це кредитка вказана, як рахунок для виплати з Ощадного (чисто формальність).
Але схоже в них зовсім проблема з кадрами, набрали студіозів в оператори
Faceless
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