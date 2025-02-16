Додано: Сер 12 лют, 2025 14:38

Я в шоці від бардаку, який коїться у цьому банку!



30 грудня я у відділенні подав заявку на закриття двох кредитних карток (до одного рахунку) - Pudra та Велика п'ятірка.

Сьогодні я подзвонив на гарячу лінію дізнатися, як ідуть справи, і мене повідомили, що картки активні, ніхто заявку на закриття не подавав(!!!!!!!!!!!!).

Ну, добре, я хочу їх закрити. Оператор Ольга каже: "Створила заявку на закриття карток. Через 45 днів вони закриються. Через 10-15 хвилин вони зникнуть у вас із застосунку"

Проходить кілька годин, як ви вже здогадались, нічого не зникає. Дзвоню на підтримку:

"Ваші картки активні...." Тобто або попередній оператор не подавав заявки на закриття, або у них так працює система, що взагалі цього не видно.



Кажу: "Ну добре... Хочу закрити" - "У вас там депозит..." - "У мене немає ніякого депозиту!" (починаю вже підвищувати голос).

Виявляється, що є "Ощадний рахунок" у гривні, якимось чином прив'язаний до кредитних карток, і через його наявність (залишок - нуль, давно не використовувався, але все ж!) не можна подати на закриття цих карток.

Закриваю "Ощадний"... "Через 10 хвилин передзвоніть і подасте заявку на закриття карток".

Оце система "ніппель", тут ще не так просто закрити щось.



Все ще роблю, щоб обнулити кредитний ліміт (по Б5 і Пудрі досі висіло 65000 грн абсолютно непотрібних) і подати заявку на VeryCard.

Ось така х...ня, малята.