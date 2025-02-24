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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2025 17:56
С 28 февраля тас закрывает свои терминалы в отделениях. Что это за фортель? Когда уже заявят о смене процессинга?
Додано: Суб 22 лют, 2025 14:49
Та то просто напевно порахували, що невигідно їх тримати через малу кількість користувачів, а так, якщо про процесінг, то все ж перша під ніж піде Ізі, ось після цього вже можна буде готуватися до нового процесінгу і самому ТАСу )))
Додано: Пон 24 лют, 2025 13:35
Повторна ідентифікація ТАСКОБАНК
TASCOMBANK Чи потрібно заздалегідь робити фото паспорту та ідент. коду? Чи можливо скачати опитувальник, спокійно заповнити та відправити? Якщо так, де скачати, куди відправляти? Чи можна використати ЕЦП з Приватбанку чи потрібно робити КЕП в Таскомі? Якщо фізособа, не ФОП, не ПЕП.
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