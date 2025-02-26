RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 373374375376

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 17:56

С 28 февраля тас закрывает свои терминалы в отделениях. Что это за фортель? Когда уже заявят о смене процессинга?
Порт
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 14:49

  Порт написав:С 28 февраля тас закрывает свои терминалы в отделениях. Что это за фортель? Когда уже заявят о смене процессинга?

Та то просто напевно порахували, що невигідно їх тримати через малу кількість користувачів, а так, якщо про процесінг, то все ж перша під ніж піде Ізі, ось після цього вже можна буде готуватися до нового процесінгу і самому ТАСу )))
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 02.09.19
Подякував: 357 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:35

Повторна ідентифікація ТАСКОБАНК

TASCOMBANK Чи потрібно заздалегідь робити фото паспорту та ідент. коду? Чи можливо скачати опитувальник, спокійно заповнити та відправити? Якщо так, де скачати, куди відправляти? Чи можна використати ЕЦП з Приватбанку чи потрібно робити КЕП в Таскомі? Якщо фізособа, не ФОП, не ПЕП.
yurii_schewchenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.02.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 08:15

  yurii_schewchenko написав:TASCOMBANK Чи потрібно заздалегідь робити фото паспорту та ідент. коду? Чи можливо скачати опитувальник, спокійно заповнити та відправити? Якщо так, де скачати, куди відправляти? Чи можна використати ЕЦП з Приватбанку чи потрібно робити КЕП в Таскомі? Якщо фізособа, не ФОП, не ПЕП.

У відділенні з документами
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18058
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:15

Re: Таскомбанк

Там можна в додатку все зробити і фото паспорту, і заповнити анкету.
slavamurna
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.02.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:47

  slavamurna написав:Там можна в додатку все зробити і фото паспорту, і заповнити анкету.

У відділенні можна зробити копію звернення, фото анкети. Застосунок цього не вміє
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18058
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 373374375376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3216)
26.02.2025 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.