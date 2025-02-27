|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2025 17:56
С 28 февраля тас закрывает свои терминалы в отделениях. Что это за фортель? Когда уже заявят о смене процессинга?
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1051
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лют, 2025 14:49
Порт написав:
С 28 февраля тас закрывает свои терминалы в отделениях. Что это за фортель? Когда уже заявят о смене процессинга?
Та то просто напевно порахували, що невигідно їх тримати через малу кількість користувачів, а так, якщо про процесінг, то все ж перша під ніж піде Ізі, ось після цього вже можна буде готуватися до нового процесінгу і самому ТАСу )))
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1012
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лют, 2025 13:35
TASCOMBANK Чи потрібно заздалегідь робити фото паспорту та ідент. коду? Чи можливо скачати опитувальник, спокійно заповнити та відправити? Якщо так, де скачати, куди відправляти? Чи можна використати ЕЦП з Приватбанку чи потрібно робити КЕП в Таскомі? Якщо фізособа, не ФОП, не ПЕП.
-
yurii_schewchenko
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24.02.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лют, 2025 08:15
yurii_schewchenko написав:TASCOMBANK
Чи потрібно заздалегідь робити фото паспорту та ідент. коду? Чи можливо скачати опитувальник, спокійно заповнити та відправити? Якщо так, де скачати, куди відправляти? Чи можна використати ЕЦП з Приватбанку чи потрібно робити КЕП в Таскомі? Якщо фізособа, не ФОП, не ПЕП.
У відділенні з документами
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18058
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 947 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 26 лют, 2025 21:47
slavamurna написав:
Там можна в додатку все зробити і фото паспорту, і заповнити анкету.
У відділенні можна зробити копію звернення, фото анкети. Застосунок цього не вміє
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18058
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 947 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 26 лют, 2025 21:50
Оновлювала нещодавно дані, бо прийшло сповіщення. Все в додатку сфотографувала і анкету заповнила.
-
slavamurna
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.02.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:31
Оновлювала нещодавно дані, бо прийшло сповіщення.
Все в додатку сфотографувала і
Все-все?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5781
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1827 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 27 лют, 2025 16:35
slavamurna написав:
Оновлювала нещодавно дані, бо прийшло сповіщення. Все в додатку сфотографувала і анкету заповнила.
Бонус от рекламного отдела банка уже получила?
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1051
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|