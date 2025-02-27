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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 373374375376

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 17:56

С 28 февраля тас закрывает свои терминалы в отделениях. Что это за фортель? Когда уже заявят о смене процессинга?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 14:49

  Порт написав:С 28 февраля тас закрывает свои терминалы в отделениях. Что это за фортель? Когда уже заявят о смене процессинга?

Та то просто напевно порахували, що невигідно їх тримати через малу кількість користувачів, а так, якщо про процесінг, то все ж перша під ніж піде Ізі, ось після цього вже можна буде готуватися до нового процесінгу і самому ТАСу )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:35

Повторна ідентифікація ТАСКОБАНК

TASCOMBANK Чи потрібно заздалегідь робити фото паспорту та ідент. коду? Чи можливо скачати опитувальник, спокійно заповнити та відправити? Якщо так, де скачати, куди відправляти? Чи можна використати ЕЦП з Приватбанку чи потрібно робити КЕП в Таскомі? Якщо фізособа, не ФОП, не ПЕП.
yurii_schewchenko
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 08:15

  yurii_schewchenko написав:TASCOMBANK Чи потрібно заздалегідь робити фото паспорту та ідент. коду? Чи можливо скачати опитувальник, спокійно заповнити та відправити? Якщо так, де скачати, куди відправляти? Чи можна використати ЕЦП з Приватбанку чи потрібно робити КЕП в Таскомі? Якщо фізособа, не ФОП, не ПЕП.

У відділенні з документами
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:47

  slavamurna написав:Там можна в додатку все зробити і фото паспорту, і заповнити анкету.

У відділенні можна зробити копію звернення, фото анкети. Застосунок цього не вміє
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:50

Оновлювала нещодавно дані, бо прийшло сповіщення. Все в додатку сфотографувала і анкету заповнила.
slavamurna
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:31

Оновлювала нещодавно дані, бо прийшло сповіщення.
Все в додатку сфотографувала і
:shock: Все-все?
:oops:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:35

  slavamurna написав:Оновлювала нещодавно дані, бо прийшло сповіщення. Все в додатку сфотографувала і анкету заповнила.

Бонус от рекламного отдела банка уже получила?
Порт
 
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