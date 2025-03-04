точніше ? В моєму віці давно це позавчора . Потрібно більш детально , наприклад 30.03.22 (!) - це буде майже 3(!) роки від сьогодні і це дійсно давно. Дата взята випадково.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 бер, 2025 06:15
точніше ? В моєму віці давно це позавчора . Потрібно більш детально , наприклад 30.03.22 (!) - це буде майже 3(!) роки від сьогодні і це дійсно давно. Дата взята випадково.
Додано: Вів 04 бер, 2025 09:21
Для більшої точності юзайте пошук по темі. Офпред про це відписувався.
Додано: Сер 05 бер, 2025 06:55
точніше ? В моєму віці давно це позавчора . Потрібно більш детально , наприклад 30.03.22 (!) - це буде майже 3(!) роки від сьогодні і це дійсно давно. Дата взята випадково.[/quote]
Для більшої точності юзайте пошук по темі. Офпред про це відписувався.[/quote]
Ні,дякую. Вам в банку теж коли підходите до менеджера з питанням відповідають звернутися по телефону до техпідтримки ?; Звісно ні. Якщо не знаєте , не треба використовувати не правильно терміни і тим паче вводити більшість в оману.
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|