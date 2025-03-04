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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 374375376377

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 06:15

  Кочевник написав:
  Rebel написав:Комусь вдавалось останнім часом додати карту іншого банку? Видає помилку як в додатку так і на сайті.

Давно вже випиляли цей функціонал.
точніше ? В моєму віці давно це позавчора . Потрібно більш детально , наприклад 30.03.22 (!) - це буде майже 3(!) роки від сьогодні і це дійсно давно. Дата взята випадково.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 09:21

  sens написав:
  Кочевник написав:
  Rebel написав:Комусь вдавалось останнім часом додати карту іншого банку? Видає помилку як в додатку так і на сайті.

Давно вже випиляли цей функціонал.
точніше ? В моєму віці давно це позавчора . Потрібно більш детально , наприклад 30.03.22 (!) - це буде майже 3(!) роки від сьогодні і це дійсно давно. Дата взята випадково.


Для більшої точності юзайте пошук по темі. Офпред про це відписувався.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 06:55

  Кочевник написав:
  Rebel написав:Комусь вдавалось останнім часом додати карту іншого банку? Видає помилку як в додатку так і на сайті.

Давно вже випиляли цей функціонал.
точніше ? В моєму віці давно це позавчора . Потрібно більш детально , наприклад 30.03.22 (!) - це буде майже 3(!) роки від сьогодні і це дійсно давно. Дата взята випадково.[/quote]

Для більшої точності юзайте пошук по темі. Офпред про це відписувався.[/quote]

Ні,дякую. Вам в банку теж коли підходите до менеджера з питанням відповідають звернутися по телефону до техпідтримки ?; Звісно ні. Якщо не знаєте , не треба використовувати не правильно терміни і тим паче вводити більшість в оману.
sens
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3
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 08:23

Ваша більшість, не вказуйте мені, що робити.
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  #<1 ... 374375376377
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