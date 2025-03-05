точніше ? В моєму віці давно це позавчора . Потрібно більш детально , наприклад 30.03.22 (!) - це буде майже 3(!) роки від сьогодні і це дійсно давно. Дата взята випадково.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 бер, 2025 06:15
точніше ? В моєму віці давно це позавчора . Потрібно більш детально , наприклад 30.03.22 (!) - це буде майже 3(!) роки від сьогодні і це дійсно давно. Дата взята випадково.
Додано: Вів 04 бер, 2025 09:21
Для більшої точності юзайте пошук по темі. Офпред про це відписувався.
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:13
Re: Таскомбанк
Встигни забронювати банківську скриньку зі 20% знижкою
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Акція діє з 05.03.2025 до 10.06.2025
Додано: Чет 06 бер, 2025 19:01
По Пудрі/Велика п'ятірка питання.
Якщо поповнити р2р, то гроші зразу можна використовувати, оверу не буде?
Додано: П'ят 07 бер, 2025 00:35
Re: Таскомбанк
Если ничего не поменялось то будет.Я так когда-то при первой же операции попал.Сейчас точно сказать не могу так как несколько лет уже ими не пользуюсь.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:09
Re: Таскомбанк
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