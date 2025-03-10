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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 375376377378

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 13:22

https://downdetector.com/status/mastercard/
greenozon
 
Повідомлень: 16489
З нами з: 01.06.14
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 02:23

Хочу уточнити кеш бек по Veri

Кешбек за категоріями:
Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%)
Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%).
Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)

Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?

Дякую
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3493
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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  #<1 ... 375376377378
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