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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 бер, 2025 13:22
Додано: Вів 11 бер, 2025 02:23
Хочу уточнити кеш бек по Veri
Кешбек за категоріями:
Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%)
Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%).
Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?
Дякую
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