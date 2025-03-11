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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 бер, 2025 13:22
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greenozon
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Додано: Вів 11 бер, 2025 02:23
Хочу уточнити кеш бек по Veri
Кешбек за категоріями:
Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%)
Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%).
Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?
Дякую
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novichok
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Додано: Вів 11 бер, 2025 03:17
novichok написав:
Хочу уточнити кеш бек по Veri
Кешбек за категоріями:
Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%)
Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%).
Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?
Дякую
Так
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alibob
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Додано: Вів 11 бер, 2025 09:19
novichok написав:
Хочу уточнити кеш бек по Veri
Кешбек за категоріями:
Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%)
Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%).
Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?
Дякую
по великій п'ятірці та пудрі начебто вже не нараховують кешбек взагалі
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vovabelokon99
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Додано: Вів 11 бер, 2025 11:03
vovabelokon99 написав: novichok написав:
Хочу уточнити кеш бек по Veri
Кешбек за категоріями:
Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%)
Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%).
Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?
Дякую
по великій п'ятірці та пудрі начебто вже не нараховують кешбек взагалі
Так, після підняття податків вони скасували нарахування кешбеку по В5 і Пудра.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 11 бер, 2025 12:09
По Вери отнимают подоходный налог. По крайней мере, у меня.
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Hella
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