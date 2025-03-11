Кешбек за категоріями: Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%) Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%) АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%). Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
Кешбек за категоріями: Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%) Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%) АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%). Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
Кешбек за категоріями: Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%) Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%) АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%). Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?
Дякую
по великій п'ятірці та пудрі начебто вже не нараховують кешбек взагалі
Кешбек за категоріями: Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%) Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%) АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%). Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?
Дякую
по великій п'ятірці та пудрі начебто вже не нараховують кешбек взагалі
Так, після підняття податків вони скасували нарахування кешбеку по В5 і Пудра.
Hella написав:По Вери отнимают подоходный налог. По крайней мере, у меня.
Всегда отнимали. Как иначе? Но кэшбек, например, по аптекам на самом деле 3.9%. После налогов остаётся 3%. Месяцок после подъёма налогов начисляли ещё по-старому 3.7267% Тут таакое нытьё было, Что Тас мошенники и клиентов грабит.