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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 375376377378

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 13:22

https://downdetector.com/status/mastercard/
greenozon
 
Повідомлень: 16490
З нами з: 01.06.14
Подякував: 539 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 02:23

Хочу уточнити кеш бек по Veri

Кешбек за категоріями:
Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%)
Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%).
Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)

Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?

Дякую
novichok
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Повідомлень: 3493
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Подякував: 32 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 03:17

  novichok написав:Хочу уточнити кеш бек по Veri

Кешбек за категоріями:
Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%)
Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%).
Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)

Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?

Дякую

Так
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 09:19

  novichok написав:Хочу уточнити кеш бек по Veri

Кешбек за категоріями:
Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%)
Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%).
Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)

Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?

Дякую

по великій п'ятірці та пудрі начебто вже не нараховують кешбек взагалі
vovabelokon99
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Повідомлень: 157
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Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 11:03

  vovabelokon99 написав:
  novichok написав:Хочу уточнити кеш бек по Veri

Кешбек за категоріями:
Аптеки (власні кошти - 2%, кредитні кошти - 3%)
Супермаркети та продукти харчування (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)
АЗС (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%).
Житлово - комунальні послуги (власні кошти - 0.5%, кредитні кошти - 1%)

Виплачують чистими, як по В5 та Пудрі?

Дякую

по великій п'ятірці та пудрі начебто вже не нараховують кешбек взагалі

Так, після підняття податків вони скасували нарахування кешбеку по В5 і Пудра.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:09

Re: Таскомбанк

По Вери отнимают подоходный налог. По крайней мере, у меня.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:24

  Hella написав:По Вери отнимают подоходный налог. По крайней мере, у меня.

Всегда отнимали. Как иначе? Но кэшбек, например, по аптекам на самом деле 3.9%. После налогов остаётся 3%. Месяцок после подъёма налогов начисляли ещё по-старому 3.7267% Тут таакое нытьё было, Что Тас мошенники и клиентов грабит.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:04

4 колонка ззаду
https://uainvest.com.ua/cashback
greenozon
 
Повідомлень: 16490
З нами з: 01.06.14
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
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6
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:32

  greenozon написав:4 колонка ззаду
https://uainvest.com.ua/cashback

Тут по аптекам написано "2.48 / 3.73", а в текущей редакции, которая ещё с середины декабря действует, ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК»: 0,649 / 3,896. Неужто Тазик нас уже три месяца, как обманывает, причём в обе стороны сразу? :o
moveton
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Повідомлень: 5248
З нами з: 23.03.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 612 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:36

Re: Таскомбанк

  moveton написав:3,896
3,896 *0.77 =3 (чистими!)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 375376377378
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