Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."
Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.
Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.