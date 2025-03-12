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Додано: Вів 11 бер, 2025 21:08
Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."
Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.
Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.
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klug
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:24
klug написав:
Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."
Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.
Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.
Загальні умови міграції:
· Відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U;
· Сплачено ОМП за поточною карткою;
· Відсутня прострочена заборгованість за поточною картою;
· Відсутні арешти та блокування по рахунку;
· Клієнт не Пов’язана особа з Банком, та не знаходиться у чорному списку;
· Рівень ділового ризику – середній або низький;
· Міграція можлива при наявній заборгованості або за відсутності коштів на карті;
· Старий рахунок буде закрито після процедури міграції
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vollena71
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Додано: Сер 12 бер, 2025 02:14
vollena71 написав: klug написав:
Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."
Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.
Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.
Загальні умови міграції:
· Відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U;
· Сплачено ОМП за поточною карткою;
· Відсутня прострочена заборгованість за поточною картою;
· Відсутні арешти та блокування по рахунку;
· Клієнт не Пов’язана особа з Банком, та не знаходиться у чорному списку;
· Рівень ділового ризику – середній або низький;
· Міграція можлива при наявній заборгованості або за відсутності коштів на карті;
· Старий рахунок буде закрито після процедури міграції
А ще потрібен Id паспорт у дії, бо з паспортом - книжечкою немає можливості підписати договір. Зі слов гарячої лінії к відділенні теж неможливо перевестись на Вєру
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novichok
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Додано: Сер 12 бер, 2025 08:57
novichok написав:
А ще потрібен Id паспорт у дії, бо з паспортом - книжечкою немає можливості підписати договір.
У Дії треба мати біометричний документ (ID-картка чи закордонний паспорт).
Крива міграція. Довго підвантажувало документи з Дія. Повідомлення наче почали приходити, але в застосунку писало, що не вдалося оформити нову картку. Через кілька хвилин нова картка відобразилася поряд із В5.
Відкрили новий рахунок для Very Card, кредитний ліміт надали + трошки збільшили. Кредитний ліміт на В5 поки не забрали, як і картку.
При міграції я можу прийняти участь в отриманні welcome-бонусу?
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Додано: Сер 12 бер, 2025 10:15
Howl написав:
Крива міграція. Довго підвантажувало документи з Дія. Повідомлення наче почали приходити, але в застосунку писало, що не вдалося оформити нову картку. Через кілька хвилин нова картка відобразилася поряд із В5.
А довго — це скільки? Вже хвилин 20 після підпису в Дії крутиться Очікуємо підписання...
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vollena71
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