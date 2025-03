Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Таскомбанк Таскомбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 376377378379 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 6 2- Погане. Некомпетентне. 21% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 4 Всього голосів : 29 Додано: Вів 11 бер, 2025 21:08 Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."



Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.



Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі. klug Повідомлень: 8694 З нами з: 18.08.14 Подякував: 362 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 00:24 klug написав: Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."



Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.



Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі. Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.



Загальні умови міграції:



· Відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U;



· Сплачено ОМП за поточною карткою;



· Відсутня прострочена заборгованість за поточною картою;



· Відсутні арешти та блокування по рахунку;



· Клієнт не Пов’язана особа з Банком, та не знаходиться у чорному списку;



· Рівень ділового ризику – середній або низький;



· Міграція можлива при наявній заборгованості або за відсутності коштів на карті;



· Старий рахунок буде закрито після процедури міграції Загальні умови міграції:· Відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U;· Сплачено ОМП за поточною карткою;· Відсутня прострочена заборгованість за поточною картою;· Відсутні арешти та блокування по рахунку;· Клієнт не Пов’язана особа з Банком, та не знаходиться у чорному списку;· Рівень ділового ризику – середній або низький;· Міграція можлива при наявній заборгованості або за відсутності коштів на карті;· Старий рахунок буде закрито після процедури міграції vollena71

Повідомлень: 2799 З нами з: 18.09.13 Подякував: 535 раз. Подякували: 577 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 02:14 vollena71 написав: klug написав: Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."



Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.



Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі. Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.



Загальні умови міграції:



· Відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U;



· Сплачено ОМП за поточною карткою;



· Відсутня прострочена заборгованість за поточною картою;



· Відсутні арешти та блокування по рахунку;



· Клієнт не Пов’язана особа з Банком, та не знаходиться у чорному списку;



· Рівень ділового ризику – середній або низький;



· Міграція можлива при наявній заборгованості або за відсутності коштів на карті;



· Старий рахунок буде закрито після процедури міграції Загальні умови міграції:· Відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U;· Сплачено ОМП за поточною карткою;· Відсутня прострочена заборгованість за поточною картою;· Відсутні арешти та блокування по рахунку;· Клієнт не Пов’язана особа з Банком, та не знаходиться у чорному списку;· Рівень ділового ризику – середній або низький;· Міграція можлива при наявній заборгованості або за відсутності коштів на карті;· Старий рахунок буде закрито після процедури міграції

А ще потрібен Id паспорт у дії, бо з паспортом - книжечкою немає можливості підписати договір. Зі слов гарячої лінії к відділенні теж неможливо перевестись на Вєру А ще потрібен Id паспорт у дії, бо з паспортом - книжечкою немає можливості підписати договір. Зі слов гарячої лінії к відділенні теж неможливо перевестись на Вєру novichok

Повідомлень: 3494 З нами з: 31.03.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 08:57 Re: Таскомбанк novichok написав: А ще потрібен Id паспорт у дії, бо з паспортом - книжечкою немає можливості підписати договір. А ще потрібен Id паспорт у дії, бо з паспортом - книжечкою немає можливості підписати договір. У Дії треба мати біометричний документ (ID-картка чи закордонний паспорт).



Крива міграція. Довго підвантажувало документи з Дія. Повідомлення наче почали приходити, але в застосунку писало, що не вдалося оформити нову картку. Через кілька хвилин нова картка відобразилася поряд із В5.



Відкрили новий рахунок для Very Card, кредитний ліміт надали + трошки збільшили. Кредитний ліміт на В5 поки не забрали, як і картку.



При міграції я можу прийняти участь в отриманні welcome-бонусу? У Дії треба мати біометричний документ (ID-картка чи закордонний паспорт).Крива міграція. Довго підвантажувало документи з Дія. Повідомлення наче почали приходити, але в застосунку писало, що не вдалося оформити нову картку. Через кілька хвилин нова картка відобразилася поряд із В5.Відкрили новий рахунок для Very Card, кредитний ліміт надали + трошки збільшили. Кредитний ліміт на В5 поки не забрали, як і картку.При міграції я можу прийняти участь в отриманні welcome-бонусу? Howl

Повідомлень: 6207 З нами з: 08.03.18 Подякував: 565 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 10:15 Howl написав:

Крива міграція. Довго підвантажувало документи з Дія. Повідомлення наче почали приходити, але в застосунку писало, що не вдалося оформити нову картку. Через кілька хвилин нова картка відобразилася поряд із В5.



Крива міграція. Довго підвантажувало документи з Дія. Повідомлення наче почали приходити, але в застосунку писало, що не вдалося оформити нову картку. Через кілька хвилин нова картка відобразилася поряд із В5.

А довго — це скільки? Вже хвилин 20 після підпису в Дії крутиться Очікуємо підписання... А довго — це скільки? Вже хвилин 20 після підпису в Дії крутиться Очікуємо підписання... vollena71

Повідомлень: 2799 З нами з: 18.09.13 Подякував: 535 раз. Подякували: 577 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 11:54 Re: Таскомбанк vollena71, у мене було так.

Коли я перейшов із Дія назад до TAS2U, то я теж спостерігав екран "Очікуємо підписання" і чекав десь пару хвилин (не більше 5 хвилин). Не дочекався, повернувся на попередній екран "Підписати Дія.Підписом" і там знову тапнув на кнопку "Підписати через Дію", на етапі фотографування бачу, що почали приходити повідомлення від ТАС про CVC/CVV код -- ну я і вийшов із другого підписання і при поверненні до TAS2U побачив екран "Договір підписано!". При поверненні до головного екрану застосунку побачив зверху повідомлення, що не вдалося замовити картку. Через якийсь час отримав повідомлення з ПІН-кодом картки. Перезайшов у застосунок і побачив нову картку. Howl

Повідомлень: 6207 З нами з: 08.03.18 Подякував: 565 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 12:11 Howl написав: vollena71, у мене було так.

Коли я перейшов із Дія назад до TAS2U, то я теж спостерігав екран "Очікуємо підписання" і чекав десь пару хвилин (не більше 5 хвилин). Не дочекався, повернувся на попередній екран "Підписати Дія.Підписом" і там знову тапнув на кнопку "Підписати через Дію", на етапі фотографування бачу, що почали приходити повідомлення від ТАС про CVC/CVV код -- ну я і вийшов із другого підписання і при поверненні до TAS2U побачив екран "Договір підписано!". При поверненні до головного екрану застосунку побачив зверху повідомлення, що не вдалося замовити картку. Через якийсь час отримав повідомлення з ПІН-кодом картки. Перезайшов у застосунок і побачив нову картку. , у мене було так.Коли я перейшов із Дія назад до TAS2U, то я теж спостерігав екран "Очікуємо підписання" і чекав десь пару хвилин (не більше 5 хвилин). Не дочекався, повернувся на попередній екран "Підписати Дія.Підписом" і там знову тапнув на кнопку "Підписати через Дію", на етапі фотографування бачу, що почали приходити повідомлення від ТАС про CVC/CVV код -- ну я і вийшов із другого підписання і при поверненні до TAS2U побачив екран "Договір підписано!". При поверненні до головного екрану застосунку побачив зверху повідомлення, що не вдалося замовити картку. Через якийсь час отримав повідомлення з ПІН-кодом картки. Перезайшов у застосунок і побачив нову картку.

Дякую, я здогадалась повернутись на попередній екран лише десь на п'ятий раз і далі було так само як у Вас. Дякую, я здогадалась повернутись на попередній екран лише десь на п'ятий раз і далі було так само як у Вас. vollena71

Повідомлень: 2799 З нами з: 18.09.13 Подякував: 535 раз. Подякували: 577 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 376377378379 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_