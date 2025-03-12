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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 376377378379

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:08

Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."

Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.

Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:24

  klug написав:Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."

Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.

Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.


Загальні умови міграції:

· Відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U;

· Сплачено ОМП за поточною карткою;

· Відсутня прострочена заборгованість за поточною картою;

· Відсутні арешти та блокування по рахунку;

· Клієнт не Пов’язана особа з Банком, та не знаходиться у чорному списку;

· Рівень ділового ризику – середній або низький;

· Міграція можлива при наявній заборгованості або за відсутності коштів на карті;

· Старий рахунок буде закрито після процедури міграції
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 02:14

  vollena71 написав:
  klug написав:Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."

Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.

Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.


Загальні умови міграції:

· Відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U;

· Сплачено ОМП за поточною карткою;

· Відсутня прострочена заборгованість за поточною картою;

· Відсутні арешти та блокування по рахунку;

· Клієнт не Пов’язана особа з Банком, та не знаходиться у чорному списку;

· Рівень ділового ризику – середній або низький;

· Міграція можлива при наявній заборгованості або за відсутності коштів на карті;

· Старий рахунок буде закрито після процедури міграції

А ще потрібен Id паспорт у дії, бо з паспортом - книжечкою немає можливості підписати договір. Зі слов гарячої лінії к відділенні теж неможливо перевестись на Вєру
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 08:57

Re: Таскомбанк

  novichok написав:А ще потрібен Id паспорт у дії, бо з паспортом - книжечкою немає можливості підписати договір.
У Дії треба мати біометричний документ (ID-картка чи закордонний паспорт).

Крива міграція. Довго підвантажувало документи з Дія. Повідомлення наче почали приходити, але в застосунку писало, що не вдалося оформити нову картку. Через кілька хвилин нова картка відобразилася поряд із В5.

Відкрили новий рахунок для Very Card, кредитний ліміт надали + трошки збільшили. Кредитний ліміт на В5 поки не забрали, як і картку.

При міграції я можу прийняти участь в отриманні welcome-бонусу?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:15

  Howl написав:
Крива міграція. Довго підвантажувало документи з Дія. Повідомлення наче почали приходити, але в застосунку писало, що не вдалося оформити нову картку. Через кілька хвилин нова картка відобразилася поряд із В5.


А довго — це скільки? Вже хвилин 20 після підпису в Дії крутиться Очікуємо підписання...
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 11:54

Re: Таскомбанк

vollena71, у мене було так.
Коли я перейшов із Дія назад до TAS2U, то я теж спостерігав екран "Очікуємо підписання" і чекав десь пару хвилин (не більше 5 хвилин). Не дочекався, повернувся на попередній екран "Підписати Дія.Підписом" і там знову тапнув на кнопку "Підписати через Дію", на етапі фотографування бачу, що почали приходити повідомлення від ТАС про CVC/CVV код -- ну я і вийшов із другого підписання і при поверненні до TAS2U побачив екран "Договір підписано!". При поверненні до головного екрану застосунку побачив зверху повідомлення, що не вдалося замовити картку. Через якийсь час отримав повідомлення з ПІН-кодом картки. Перезайшов у застосунок і побачив нову картку.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:11

  Howl написав:vollena71, у мене було так.
Коли я перейшов із Дія назад до TAS2U, то я теж спостерігав екран "Очікуємо підписання" і чекав десь пару хвилин (не більше 5 хвилин). Не дочекався, повернувся на попередній екран "Підписати Дія.Підписом" і там знову тапнув на кнопку "Підписати через Дію", на етапі фотографування бачу, що почали приходити повідомлення від ТАС про CVC/CVV код -- ну я і вийшов із другого підписання і при поверненні до TAS2U побачив екран "Договір підписано!". При поверненні до головного екрану застосунку побачив зверху повідомлення, що не вдалося замовити картку. Через якийсь час отримав повідомлення з ПІН-кодом картки. Перезайшов у застосунок і побачив нову картку.

Дякую, я здогадалась повернутись на попередній екран лише десь на п'ятий раз і далі було так само як у Вас.
vollena71
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