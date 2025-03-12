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Додано: Вів 11 бер, 2025 21:08
Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."
Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.
Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.
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klug
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:24
klug написав:
Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."
Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.
Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.
Загальні умови міграції:
· Відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U;
· Сплачено ОМП за поточною карткою;
· Відсутня прострочена заборгованість за поточною картою;
· Відсутні арешти та блокування по рахунку;
· Клієнт не Пов’язана особа з Банком, та не знаходиться у чорному списку;
· Рівень ділового ризику – середній або низький;
· Міграція можлива при наявній заборгованості або за відсутності коштів на карті;
· Старий рахунок буде закрито після процедури міграції
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vollena71
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Додано: Сер 12 бер, 2025 02:14
vollena71 написав: klug написав:
Маю В5 і до неї допку Пудру. Зараз зайшов до ТАС24 там з'явилася наступна плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."
Це криве попередження, що вони збираються мені обнулити ліміт на В5 і пропонують оформити Вері натомість чи вони мають на увазі, що обнулять В5 у разі, якщо я вирішу перейти на Вері? Власне, не ясно де причина, а де наслідок, ну і чи це повноцінна міграція між продуктами.
Пікантності ситуації додає те, що В5 зараз глибоко у мінусі.
Загальні умови міграції:
· Відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U;
· Сплачено ОМП за поточною карткою;
· Відсутня прострочена заборгованість за поточною картою;
· Відсутні арешти та блокування по рахунку;
· Клієнт не Пов’язана особа з Банком, та не знаходиться у чорному списку;
· Рівень ділового ризику – середній або низький;
· Міграція можлива при наявній заборгованості або за відсутності коштів на карті;
· Старий рахунок буде закрито після процедури міграції
А ще потрібен Id паспорт у дії, бо з паспортом - книжечкою немає можливості підписати договір. Зі слов гарячої лінії к відділенні теж неможливо перевестись на Вєру
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novichok
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Додано: Сер 12 бер, 2025 08:57
novichok написав:
А ще потрібен Id паспорт у дії, бо з паспортом - книжечкою немає можливості підписати договір.
У Дії треба мати біометричний документ (ID-картка чи закордонний паспорт).
Крива міграція. Довго підвантажувало документи з Дія. Повідомлення наче почали приходити, але в застосунку писало, що не вдалося оформити нову картку. Через кілька хвилин нова картка відобразилася поряд із В5.
Відкрили новий рахунок для Very Card, кредитний ліміт надали + трошки збільшили. Кредитний ліміт на В5 поки не забрали, як і картку.
При міграції я можу прийняти участь в отриманні welcome-бонусу?
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Howl
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Додано: Сер 12 бер, 2025 10:15
Howl написав:
Крива міграція. Довго підвантажувало документи з Дія. Повідомлення наче почали приходити, але в застосунку писало, що не вдалося оформити нову картку. Через кілька хвилин нова картка відобразилася поряд із В5.
А довго — це скільки? Вже хвилин 20 після підпису в Дії крутиться Очікуємо підписання...
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vollena71
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:54
vollena71, у мене було так.
Коли я перейшов із Дія назад до TAS2U, то я теж спостерігав екран "Очікуємо підписання" і чекав десь пару хвилин (не більше 5 хвилин). Не дочекався, повернувся на попередній екран "Підписати Дія.Підписом" і там знову тапнув на кнопку "Підписати через Дію", на етапі фотографування бачу, що почали приходити повідомлення від ТАС про CVC/CVV код -- ну я і вийшов із другого підписання і при поверненні до TAS2U побачив екран "Договір підписано!". При поверненні до головного екрану застосунку побачив зверху повідомлення, що не вдалося замовити картку. Через якийсь час отримав повідомлення з ПІН-кодом картки. Перезайшов у застосунок і побачив нову картку.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 12:11
Howl написав:vollena71
, у мене було так.
Коли я перейшов із Дія назад до TAS2U, то я теж спостерігав екран "Очікуємо підписання" і чекав десь пару хвилин (не більше 5 хвилин). Не дочекався, повернувся на попередній екран "Підписати Дія.Підписом" і там знову тапнув на кнопку "Підписати через Дію", на етапі фотографування бачу, що почали приходити повідомлення від ТАС про CVC/CVV код -- ну я і вийшов із другого підписання і при поверненні до TAS2U побачив екран "Договір підписано!". При поверненні до головного екрану застосунку побачив зверху повідомлення, що не вдалося замовити картку. Через якийсь час отримав повідомлення з ПІН-кодом картки. Перезайшов у застосунок і побачив нову картку.
Дякую, я здогадалась повернутись на попередній екран лише десь на п'ятий раз і далі було так само як у Вас.
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vollena71
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Додано: Сер 12 бер, 2025 16:59
Який кредліміт дали ? (Якщо не секрет))
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lamal
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Додано: Сер 12 бер, 2025 17:24
lamal, кредитний ліміт видно до фактично замовлення картки, коли на головному екрані натискаєш на кнопку "Замовити".
На В5 було 5к грн, запропонували 8к грн. На izibank набагато більше.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 17:37
moveton написав: Hella написав:
По Вери отнимают подоходный налог. По крайней мере, у меня.
Всегда отнимали. Как иначе? Но кэшбек, например, по аптекам на самом деле 3.9%. После налогов остаётся 3%. Месяцок после подъёма налогов начисляли ещё по-старому 3.7267% Тут таакое нытьё было, Что Тас мошенники и клиентов грабит.
Спасибо, проверю. Я-то думала, что 3% и из них уже вычитается подоходный. Хорошо, что начали уточнять ).
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