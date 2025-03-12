RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 377378379380

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:41

Re: Таскомбанк

Howl написав:lamal, кредитний ліміт видно до фактично замовлення картки, коли на головному екрані натискаєш на кнопку "Замовити".
На В5 було 5к грн, запропонували 8к грн. На izibank набагато більше.
Дякую. Я просто вчора думав Вері відкрити. Але не пускає в додаток (була колись картка спорт банку ,її закрили , а рахунок не можуть закрити , запрошують у відділення)тепер думаю ,чи варто ту верікард відкривати ,якщо там малий кредліміт...
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 513
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:01

Re: Таскомбанк

lamal, кредитний ліміт для кожного клієнта індивідуальний. Й я не відкривав картку, а робив міграцію. Ось при міграції мені трошки підвищили кредитний ліміт. Більша частина ліміту в izibank.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6212
З нами з: 08.03.18
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:57

Re: Таскомбанк

Тоже мигрировал с Б5 на Верку. Был лимит 14к, дали 21к.
А велкам-бонус по Верке дают только новым клиентам, или действующим тоже?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4315
З нами з: 14.10.08
Подякував: 307 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:21

Re: Таскомбанк

  Ferlakur написав:Тоже мигрировал с Б5 на Верку.

Как вы это делаете, не могу в приложении найти...
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 817
З нами з: 03.02.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 00:43

  Ferlakur написав:Тоже мигрировал с Б5 на Верку. Был лимит 14к, дали 21к.
А велкам-бонус по Верке дают только новым клиентам, или действующим тоже?

Спорт саксес не дозволяє купляти за кредитні в дії,так розумію що вері картка буде теж саме?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18064
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 07:09

Re: Таскомбанк

  Ferlakur написав:А велкам-бонус по Верке дают только новым клиентам, или действующим тоже?
Выше задавал этот вопрос и ответа не получил. В теории должны дать, если ранее Верку не оформлял.

Вчера мигрировал и сделал транзакцию. Приложение не отображает, что было использование в счёт кредитных средств. Предполагаю, что из-за незавершения миграции. Теперь не знаю засчитается ли покупка для бонуса или нет.

  ВIВ написав:Как вы это делаете, не могу в приложении найти...
На главном экране над картой будет висеть:
  klug написав:плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6212
З нами з: 08.03.18
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 377378379380
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3796)
13.03.2025 06:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.