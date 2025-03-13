|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 бер, 2025 17:41
Howl написав:lamal, кредитний ліміт видно до фактично замовлення картки, коли на головному екрані натискаєш на кнопку "Замовити".
На В5 було 5к грн, запропонували 8к грн. На izibank набагато більше.
Дякую. Я просто вчора думав Вері відкрити. Але не пускає в додаток (була колись картка спорт банку ,її закрили , а рахунок не можуть закрити , запрошують у відділення)тепер думаю ,чи варто ту верікард відкривати ,якщо там малий кредліміт...
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 513
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 бер, 2025 20:01
lamal, кредитний ліміт для кожного клієнта індивідуальний. Й я не відкривав картку, а робив міграцію. Ось при міграції мені трошки підвищили кредитний ліміт. Більша частина ліміту в izibank.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6213
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 12 бер, 2025 20:57
Тоже мигрировал с Б5 на Верку. Был лимит 14к, дали 21к.
А велкам-бонус по Верке дают только новым клиентам, или действующим тоже?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4317
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 бер, 2025 23:21
Ferlakur написав:
Тоже мигрировал с Б5 на Верку.
Как вы это делаете, не могу в приложении найти...
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 817
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 00:43
Ferlakur написав:
Тоже мигрировал с Б5 на Верку. Был лимит 14к, дали 21к.
А велкам-бонус по Верке дают только новым клиентам, или действующим тоже?
Спорт саксес не дозволяє купляти за кредитні в дії,так розумію що вері картка буде теж саме?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18064
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 13 бер, 2025 07:09
Ferlakur написав:
А велкам-бонус по Верке дают только новым клиентам, или действующим тоже?
Выше задавал этот вопрос и ответа не получил. В теории должны дать, если ранее Верку не оформлял.
Вчера мигрировал и сделал транзакцию. Приложение не отображает, что было использование в счёт кредитных средств. Предполагаю, что из-за незавершения миграции. Теперь не знаю засчитается ли покупка для бонуса или нет.
ВIВ написав:
Как вы это делаете, не могу в приложении найти...
На главном экране над картой будет висеть:
klug написав:
плашка з іконкою Вері: "Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці (4 цифри від Пудри) буде закрито."
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6213
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 07:43
Однак питання... Як мігрувати тім, у кого в дії паспорт-книжечка?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3498
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 08:16
novichok, поки через оформлення біометричного документу, щоб відображався в Дії.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6213
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 08:46
novichok написав:
Однак питання... Як мігрувати тім, у кого в дії паспорт-книжечка?
І закордонного біометричного нема?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4317
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 08:47
novichok написав:
Однак питання... Як мігрувати тім, у кого в дії паспорт-книжечка?
В чаті запропонували підійти у відділеннія для вирішення міграції. Цікаво, допоможуть чи ні?
Не особо подобається відвідувати ТАСвідділення
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3498
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|