|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 бер, 2025 08:58
Re: Таскомбанк
Кстати у меня на Верке до сих пор отображается нетронутый кредитный лимит 21к, хотя в списке операций есть "перенесення грейсової заборгованості" со старой Б5 (причём два раза). В то же время в пдф-выписке баланс показывает верно. Если инициирую перевод с карты, то доступные средства те же 21к. Наверно надо подождать.
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:29
Re: Таскомбанк
Ferlakur, у меня также. Хоть задолженности по В5 и покупку по верке делал через 6 часов после миграции. Поэтому лучше подождать.
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:31
Re: Таскомбанк
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:49
|