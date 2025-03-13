|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 бер, 2025 08:58
Кстати у меня на Верке до сих пор отображается нетронутый кредитный лимит 21к, хотя в списке операций есть "перенесення грейсової заборгованості" со старой Б5 (причём два раза). В то же время в пдф-выписке баланс показывает верно. Если инициирую перевод с карты, то доступные средства те же 21к. Наверно надо подождать.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4320
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:29
Ferlakur, у меня также. Хоть задолженности по В5 и покупку по верке делал через 6 часов после миграции. Поэтому лучше подождать.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6215
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:31
Howl написав:
На главном экране над картой будет висеть:
Видкрити виртуальну карту- verycard-далі-:
У вас (с маленькой буквы кстати, если тут офпред читает), вже є діюча картка вибраного (по-украински обраного) типу.
Выходит если есть верка без КЛ, то ничего не выйдет оналйн сделать?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 818
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:49
ВIВ написав:
Выходит если есть верка без КЛ, то ничего не выйдет оналйн сделать?
В правильно поставленном вопросе уже содержится ответ.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4320
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 10:35
Howl написав:Ferlakur
, у меня также. Хоть задолженности по В5 и покупку по верке делал через 6 часов после миграции. Поэтому лучше подождать.
У мене після транзакції з veri відобразився правильний баланс, а до того також показувало доступним повний кредліміт
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2801
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 11:21
vollena71, я вчора десь о 8-ій прийняв пропозицію щодо міграції та десь о 16-ій зробив покупку з Верки через Google Wallet —до сих пір відображається, що кредитний ліміт нетронутий.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6215
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 11:25
А грейс для наявної заборгованості після перенесення залишається старий (витрати минулого місця потрібно загасити уже у цьому) чи переноситься лише сама сума, а грейс починається новий (а раптом)? Я щось ніяк не наважуся тицьнути на ту кнопку.
UPD. Певно варто було почати з питання чи грейс взагалі зберігається, бо це ж ТАСька...
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8695
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 13 бер, 2025 11:45
klug написав:
А грейс для наявної заборгованості після перенесення залишається старий (витрати минулого місця потрібно загасити уже у цьому) чи переноситься лише сама сума, а грейс починається новий (а раптом)? Я щось ніяк не наважуся тицьнути на ту кнопку.
Так а шо вас лякає? В першому випадку все лишиться як є, тобто гаситися до кінця цього місяця, в другому (фантастичному) - ще краще, гаситися аж в кінці квітня.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4320
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|