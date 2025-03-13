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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382>

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 08:58

Re: Таскомбанк

Кстати у меня на Верке до сих пор отображается нетронутый кредитный лимит 21к, хотя в списке операций есть "перенесення грейсової заборгованості" со старой Б5 (причём два раза). В то же время в пдф-выписке баланс показывает верно. Если инициирую перевод с карты, то доступные средства те же 21к. Наверно надо подождать.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:29

Re: Таскомбанк

Ferlakur, у меня также. Хоть задолженности по В5 и покупку по верке делал через 6 часов после миграции. Поэтому лучше подождать.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:31

Re: Таскомбанк

  Howl написав:На главном экране над картой будет висеть:

Видкрити виртуальну карту- verycard-далі-:

У вас (с маленькой буквы кстати, если тут офпред читает), вже є діюча картка вибраного (по-украински обраного) типу.

Выходит если есть верка без КЛ, то ничего не выйдет оналйн сделать?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:49

  ВIВ написав:
Выходит если есть верка без КЛ, то ничего не выйдет оналйн сделать?


В правильно поставленном вопросе уже содержится ответ.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 10:35

  Howl написав:Ferlakur, у меня также. Хоть задолженности по В5 и покупку по верке делал через 6 часов после миграции. Поэтому лучше подождать.

У мене після транзакції з veri відобразився правильний баланс, а до того також показувало доступним повний кредліміт
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 11:21

Re: Таскомбанк

vollena71, я вчора десь о 8-ій прийняв пропозицію щодо міграції та десь о 16-ій зробив покупку з Верки через Google Wallet —до сих пір відображається, що кредитний ліміт нетронутий.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 11:25

А грейс для наявної заборгованості після перенесення залишається старий (витрати минулого місця потрібно загасити уже у цьому) чи переноситься лише сама сума, а грейс починається новий (а раптом)? Я щось ніяк не наважуся тицьнути на ту кнопку.

UPD. Певно варто було почати з питання чи грейс взагалі зберігається, бо це ж ТАСька...
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 11:45

  klug написав:А грейс для наявної заборгованості після перенесення залишається старий (витрати минулого місця потрібно загасити уже у цьому) чи переноситься лише сама сума, а грейс починається новий (а раптом)? Я щось ніяк не наважуся тицьнути на ту кнопку.

Так а шо вас лякає? В першому випадку все лишиться як є, тобто гаситися до кінця цього місяця, в другому (фантастичному) - ще краще, гаситися аж в кінці квітня.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:44

  Ferlakur написав:Так а шо вас лякає?

ТАСька не та банка, де варто вірити просто на слово - бачу сенс спочатку дізнатися брід, а потім вже лізти у воду. У разі проблем, тут піде багато нервів на те, щоб щось вирішити.

Хоч страховку не підключають автоматом? Бо у тарифах є.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:44

  Howl написав:vollena71, я вчора десь о 8-ій прийняв пропозицію щодо міграції та десь о 16-ій зробив покупку з Верки через Google Wallet —до сих пір відображається, що кредитний ліміт нетронутий.

Только что пополнил телефон, покупка прошла за кредитные, и теперь баланс правильный. А грейс похоже действительно передвинулся на месяц — до 31.03 ничего платить не надо, если верить приложению.
Ferlakur
 
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