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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 бер, 2025 19:19
Под вечер заметил, что В5 с допкой PudraCard исчезли из TAS2U. Видимо, счёт закрыли уже.
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