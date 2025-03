Додано: Суб 15 бер, 2025 16:13

Howl, а что за welcome бонус по very? тоже висит пару дней предложение вместо Б5 открыть цифровую very, заманивают предлагая миграцию с большим КЛ. Что необходимо для получения бонуса, какие там условия? Хотелось бы иметь пластик тоже (интересно, после digital пластик оформят (бесплатно)?)



PS: Тазиком перестал пользоваться как решили убить Б5 и пудру, и убрали кэшбек, кастрировали приложение, теперь думаю надо ли мне этот тазик вообще...