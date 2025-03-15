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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 бер, 2025 19:19
Re: Таскомбанк
Под вечер заметил, что В5 с допкой PudraCard исчезли из TAS2U. Видимо, счёт закрыли уже.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:12
Я не витримав і теж перейшов. За "хоробрість" ТАСька накинула +10% до КЛ.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:20
Re: Таскомбанк
Ну зараз у В5 та PudraCard не має сенсу, то міграція на Very Card зараз актуальна.
Додано: Суб 15 бер, 2025 11:55
Re: Таскомбанк
Даже входящий СЕП приводит в чувство Very Card и баланс правильно отображается.
Получил сегодня welcome-бонус + уведомление об этом прислали.
100 ₴ грязными. Покупку делал в день миграции по истечению 6 часов. Вчера вечером начислили кешбек по операции, а сегодня и бонус капнул.
Приятная миграция.
Додано: Суб 15 бер, 2025 16:13
Howl, а что за welcome бонус по very? тоже висит пару дней предложение вместо Б5 открыть цифровую very, заманивают предлагая миграцию с большим КЛ. Что необходимо для получения бонуса, какие там условия? Хотелось бы иметь пластик тоже (интересно, после digital пластик оформят (бесплатно)?)
PS: Тазиком перестал пользоваться как решили убить Б5 и пудру, и убрали кэшбек, кастрировали приложение, теперь думаю надо ли мне этот тазик вообще...
Додано: Суб 15 бер, 2025 16:51
Мне тоже пришёл сегодня пуш про велкам бонус, но самого бонуса нет. Пополнение счёта на сайте мобильного оператора не считается, как покупка? В выписке значится "операція купівлі в торгово-сервісній мережі", МСС 4814
Додано: Суб 15 бер, 2025 19:32
Re: Таскомбанк
За оформление карты Very Card с кредитным лимитом.
Если PUSH пришёл, то должно быть и начисление бонуса.
Я начисление вижу в разделе кешбека.
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