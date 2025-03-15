Ferlakur написав:Только что пополнил телефон, покупка прошла за кредитные, и теперь баланс правильный.
Даже входящий СЕП приводит в чувство Very Card и баланс правильно отображается.
Ferlakur написав:А велкам-бонус по Верке дают только новым клиентам, или действующим тоже?
Получил сегодня welcome-бонус + уведомление об этом прислали. 100 ₴ грязными. Покупку делал в день миграции по истечению 6 часов. Вчера вечером начислили кешбек по операции, а сегодня и бонус капнул. Приятная миграция.
Howl, а что за welcome бонус по very? тоже висит пару дней предложение вместо Б5 открыть цифровую very, заманивают предлагая миграцию с большим КЛ. Что необходимо для получения бонуса, какие там условия? Хотелось бы иметь пластик тоже (интересно, после digital пластик оформят (бесплатно)?)
PS: Тазиком перестал пользоваться как решили убить Б5 и пудру, и убрали кэшбек, кастрировали приложение, теперь думаю надо ли мне этот тазик вообще...
Ferlakur написав:Только что пополнил телефон, покупка прошла за кредитные, и теперь баланс правильный.
Даже входящий СЕП приводит в чувство Very Card и баланс правильно отображается.
Ferlakur написав:А велкам-бонус по Верке дают только новым клиентам, или действующим тоже?
Получил сегодня welcome-бонус + уведомление об этом прислали. 100 ₴ грязными. Покупку делал в день миграции по истечению 6 часов. Вчера вечером начислили кешбек по операции, а сегодня и бонус капнул. Приятная миграция.
Мне тоже пришёл сегодня пуш про велкам бонус, но самого бонуса нет. Пополнение счёта на сайте мобильного оператора не считается, как покупка? В выписке значится "операція купівлі в торгово-сервісній мережі", МСС 4814