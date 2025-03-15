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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 19:19

Re: Таскомбанк

Под вечер заметил, что В5 с допкой PudraCard исчезли из TAS2U. Видимо, счёт закрыли уже.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:12

Я не витримав і теж перейшов. За "хоробрість" ТАСька накинула +10% до КЛ.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:20

Re: Таскомбанк

Ну зараз у В5 та PudraCard не має сенсу, то міграція на Very Card зараз актуальна.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 11:55

Re: Таскомбанк

  Ferlakur написав:Только что пополнил телефон, покупка прошла за кредитные, и теперь баланс правильный.
Даже входящий СЕП приводит в чувство Very Card и баланс правильно отображается.

  Ferlakur написав:А велкам-бонус по Верке дают только новым клиентам, или действующим тоже?
Получил сегодня welcome-бонус + уведомление об этом прислали.
100 ₴ грязными. Покупку делал в день миграции по истечению 6 часов. Вчера вечером начислили кешбек по операции, а сегодня и бонус капнул.
Приятная миграция. :D
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:13

Howl, а что за welcome бонус по very? тоже висит пару дней предложение вместо Б5 открыть цифровую very, заманивают предлагая миграцию с большим КЛ. Что необходимо для получения бонуса, какие там условия? Хотелось бы иметь пластик тоже (интересно, после digital пластик оформят (бесплатно)?)

PS: Тазиком перестал пользоваться как решили убить Б5 и пудру, и убрали кэшбек, кастрировали приложение, теперь думаю надо ли мне этот тазик вообще...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:51

  Howl написав:
  Ferlakur написав:Только что пополнил телефон, покупка прошла за кредитные, и теперь баланс правильный.
Даже входящий СЕП приводит в чувство Very Card и баланс правильно отображается.

  Ferlakur написав:А велкам-бонус по Верке дают только новым клиентам, или действующим тоже?
Получил сегодня welcome-бонус + уведомление об этом прислали.
100 ₴ грязными. Покупку делал в день миграции по истечению 6 часов. Вчера вечером начислили кешбек по операции, а сегодня и бонус капнул.
Приятная миграция. :D

Мне тоже пришёл сегодня пуш про велкам бонус, но самого бонуса нет. Пополнение счёта на сайте мобильного оператора не считается, как покупка? В выписке значится "операція купівлі в торгово-сервісній мережі", МСС 4814
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 19:32

Re: Таскомбанк

  Lost написав:а что за welcome бонус по very?
За оформление карты Very Card с кредитным лимитом.

  Lost написав:Что необходимо для получения бонуса, какие там условия?

https://tascombank.ua/files/Umovy_otrym ... su0303.pdf

  Ferlakur написав:Мне тоже пришёл сегодня пуш про велкам бонус, но самого бонуса нет.
Если PUSH пришёл, то должно быть и начисление бонуса.
Я начисление вижу в разделе кешбека.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:37

  Howl написав: Если PUSH пришёл, то должно быть и начисление бонуса.
Я начисление вижу в разделе кешбека.

Я наверно неправильно выразился, пуш пришёл про "Один крок до отримання бонуму з Very Card.
Щоб отримати бонус, зробіть одну з операцій... "
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 21:34

  Ferlakur написав:Я наверно неправильно выразился, пуш пришёл про "Один крок до отримання бонуму з Very Card.
Щоб отримати бонус, зробіть одну з операцій... "

Дочці такий пуш прийшов, коли було зроблено біля десятка операцій.

По датам
11 була міграція
12-13 були покупки
13 прийшов пуш
15 виплатили 100 ₴
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:05

Re: Таскомбанк

  Ferlakur написав:Я наверно неправильно выразился, пуш пришёл про "Один крок до отримання бонуму з Very Card.
Я зробив покупку в супермаркеті (MCC 5411) на суму трошки більше 100 ₴. Отримав PUSH:
TAS2U написав:Дякуємо, що обрали ТАСКОМБАНК!
Вітаємо з отриманням Very Card!
Ми нарахували Вам бонус 100 грн.
<...>
Інші PUSH щодо welcome-бонусу я не отримував.
Howl
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