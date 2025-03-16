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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 бер, 2025 10:05
А что с грейсом то? Перенесли, февральские траты гасить вместе с мартовскими в конце апреля?
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Ferlakur
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Додано: Нед 16 бер, 2025 10:18
Ferlakur написав:
Мне тоже пришёл сегодня пуш про велкам бонус, но самого бонуса нет. Пополнение счёта на сайте мобильного оператора не считается, как покупка? В выписке значится "операція купівлі в торгово-сервісній мережі", МСС 4814
О, только что выплатили соточку.
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Ferlakur
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