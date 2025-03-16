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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 10:05

Re: Таскомбанк

А что с грейсом то? Перенесли, февральские траты гасить вместе с мартовскими в конце апреля?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 10:18

  Ferlakur написав:Мне тоже пришёл сегодня пуш про велкам бонус, но самого бонуса нет. Пополнение счёта на сайте мобильного оператора не считается, как покупка? В выписке значится "операція купівлі в торгово-сервісній мережі", МСС 4814


О, только что выплатили соточку.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4325
З нами з: 14.10.08
Подякував: 307 раз.
Подякували: 308 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:05

Виртуальную веру в Гуглпей нужно руцями вносить? А то не нашла в тас2ю этой опции :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:21

Re: Таскомбанк

Кассандра, я стараюсь карты всегда ручками вносить в Кошелёк Google. Есть просто сайте, где оплатить токеном нельзя и используются реквизиты карты с Кошелька. Если в этом случае карта добавлена через приложение, то в Кошельке храниться только токен. Если карта добавлена вручную, то оплатить с Кошелька можно как картой, так и токеном.
Howl
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  #<1 ... 380381382383
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