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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 бер, 2025 10:05
Re: Таскомбанк
А что с грейсом то? Перенесли, февральские траты гасить вместе с мартовскими в конце апреля?
Додано: Нед 16 бер, 2025 10:18
Додано: Нед 16 бер, 2025 13:05
Виртуальную веру в Гуглпей нужно руцями вносить? А то не нашла в тас2ю этой опции
Додано: Нед 16 бер, 2025 13:21
Re: Таскомбанк
Кассандра, я стараюсь карты всегда ручками вносить в Кошелёк Google. Есть просто сайте, где оплатить токеном нельзя и используются реквизиты карты с Кошелька. Если в этом случае карта добавлена через приложение, то в Кошельке храниться только токен. Если карта добавлена вручную, то оплатить с Кошелька можно как картой, так и токеном.
Додано: Нед 16 бер, 2025 13:38
Howl вам легче) У меня Гугл ругается, что внесено слишком много карт и чтобы внести ещё надо удалить что то, но после удаления одной карты картина повторяется и просит удалить ещё, а это уже не комильфо ибо можно удалить много, а внести всего одну карту. А через приложения карты добавляются в любом случае )
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