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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 10:05

Re: Таскомбанк

А что с грейсом то? Перенесли, февральские траты гасить вместе с мартовскими в конце апреля?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 10:18

  Ferlakur написав:Мне тоже пришёл сегодня пуш про велкам бонус, но самого бонуса нет. Пополнение счёта на сайте мобильного оператора не считается, как покупка? В выписке значится "операція купівлі в торгово-сервісній мережі", МСС 4814


О, только что выплатили соточку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:05

Виртуальную веру в Гуглпей нужно руцями вносить? А то не нашла в тас2ю этой опции :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:21

Re: Таскомбанк

Кассандра, я стараюсь карты всегда ручками вносить в Кошелёк Google. Есть просто сайте, где оплатить токеном нельзя и используются реквизиты карты с Кошелька. Если в этом случае карта добавлена через приложение, то в Кошельке храниться только токен. Если карта добавлена вручную, то оплатить с Кошелька можно как картой, так и токеном.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:38

Howl вам легче) У меня Гугл ругается, что внесено слишком много карт и чтобы внести ещё надо удалить что то, но после удаления одной карты картина повторяется и просит удалить ещё, а это уже не комильфо ибо можно удалить много, а внести всего одну карту. А через приложения карты добавляются в любом случае )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 16:40

Re: Таскомбанк

  Кассандра написав:Howl вам легче) У меня Гугл ругается, что внесено слишком много карт...
Я с таким ограничением столкнулся в прошлом году, в Кошельке Google может быть не больше 20-ти платежных карт.
Теперь в одной учетке Google кредитные карты, в другой — дебетовые.

Также декабре 2024 г. и январь-февраль 2025 г. проходил разблокировку платёжных профилей Google. Не свои карты, например, карты родственников, сейчас в Кошелёк Google лучше не добавлять... А сведения по себе лучше держать актуальными (как в банке) в настройках платежного профиля.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:49

Re: Таскомбанк

10% знижки на табір «Артек» у Буковелі при оплаті преміальною карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... askombanku

Період пропозиції: з 12 березня 2025 року по 20 вересня 2025 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 10:03

Я даремно намагаюся додати в тас2ю картку іншого банку ?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 10:25

  novichok написав:Я даремно намагаюся додати в тас2ю картку іншого банку ?

Так, вони видалили таку можливість
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