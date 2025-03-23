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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 бер, 2025 10:05
Re: Таскомбанк
А что с грейсом то? Перенесли, февральские траты гасить вместе с мартовскими в конце апреля?
Додано: Нед 16 бер, 2025 10:18
Додано: Нед 16 бер, 2025 13:05
Виртуальную веру в Гуглпей нужно руцями вносить? А то не нашла в тас2ю этой опции
Додано: Нед 16 бер, 2025 13:21
Re: Таскомбанк
Кассандра, я стараюсь карты всегда ручками вносить в Кошелёк Google. Есть просто сайте, где оплатить токеном нельзя и используются реквизиты карты с Кошелька. Если в этом случае карта добавлена через приложение, то в Кошельке храниться только токен. Если карта добавлена вручную, то оплатить с Кошелька можно как картой, так и токеном.
Додано: Нед 16 бер, 2025 13:38
Howl вам легче) У меня Гугл ругается, что внесено слишком много карт и чтобы внести ещё надо удалить что то, но после удаления одной карты картина повторяется и просит удалить ещё, а это уже не комильфо ибо можно удалить много, а внести всего одну карту. А через приложения карты добавляются в любом случае )
Додано: Нед 16 бер, 2025 16:40
Re: Таскомбанк
Я с таким ограничением столкнулся в прошлом году, в Кошельке Google может быть не больше 20-ти платежных карт.
Теперь в одной учетке Google кредитные карты, в другой — дебетовые.
Также декабре 2024 г. и январь-февраль 2025 г. проходил разблокировку платёжных профилей Google. Не свои карты, например, карты родственников, сейчас в Кошелёк Google лучше не добавлять... А сведения по себе лучше держать актуальными (как в банке) в настройках платежного профиля.
Додано: Пон 17 бер, 2025 17:49
Re: Таскомбанк
10% знижки на табір «Артек» у Буковелі при оплаті преміальною карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... askombanku
Період пропозиції: з 12 березня 2025 року по 20 вересня 2025 року
Додано: Сер 19 бер, 2025 10:25
Додано: Нед 23 бер, 2025 09:12
при переходе с Б5 на верикарт в приложении - верикарт будет с новым ИБАНом?
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