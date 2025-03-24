верикарт будет с новым ИБАНом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 бер, 2025 09:25
Додано: Пон 24 бер, 2025 18:09
Re: Таскомбанк
10% знижки на квитки на Atlas Festival при оплаті карткою Mastercard® від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... askombanku
Період пропозиції: з 24 березня 2025 р. по 20 липня 2025 р.
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