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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 09:25

  uaprofi написав:при переходе с Б5 на верикарт в приложении - верикарт будет с новым ИБАНом?


верикарт будет с новым ИБАНом
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:09

Re: Таскомбанк

10% знижки на квитки на Atlas Festival при оплаті карткою Mastercard® від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... askombanku

Період пропозиції: з 24 березня 2025 р. по 20 липня 2025 р.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:10

Re: Таскомбанк

До 15% знижки в готелі Panorama De Lux

https://news.finance.ua/ua/do-15-znyzhk ... ama-de-lux

Пропозиція діє з 01.04.2024 по 31.03.2025
Assistant_Portal
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Подякував: 79 раз.
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