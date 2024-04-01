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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 09:25

  uaprofi написав:при переходе с Б5 на верикарт в приложении - верикарт будет с новым ИБАНом?


верикарт будет с новым ИБАНом
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:09

Re: Таскомбанк

10% знижки на квитки на Atlas Festival при оплаті карткою Mastercard® від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... askombanku

Період пропозиції: з 24 березня 2025 р. по 20 липня 2025 р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:10

Re: Таскомбанк

До 15% знижки в готелі Panorama De Lux

https://news.finance.ua/ua/do-15-znyzhk ... ama-de-lux

Пропозиція діє з 01.04.2024 по 31.03.2025
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:35

Re: Таскомбанк

Шановні друзі, не підкажете. Переказ коштів з Таксі до Ізібанку в будь-яких випадках з комісією. Немає варіантів переказати кошти на Ізі без комісії
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 20:06

  JanIs написав:Шановні друзі, не підкажете. Переказ коштів з Тасі до Ізібанку в будь-яких випадках з комісією. Немає варіантів переказати кошти на Ізі без комісії

С карт "азуре" (она же раньше именовалась "пластинкой") по р2р помню точно пополнял без комиса. Еще была фича - на скопипастенный номер карты перевод не проходил - выдавало АшиПку (видимо был непечатный символ), а введенный "руцями" - на ура. Также с дебеток саксесс (открывались бывшим клиентам Спорта) раньше тоже переводилось без комиса - как сейчас не знаю. Вроде еще с вери-кард свои можно было переводить... Вы бы озвучили, что из карт у вас имеется - может тогда проще было вам что-либо советовать
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 20:30

На саксесс сьогодні виводив кеш бек та відсилав в з неї в інший банк без комісій
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:41

WallNutPen , в Тасі саме Ажур віртуальна , а в Ізі звичайна.
Оператор в чаті повідомив, що комісія буде в будь-якому разі,а саме через TAS2U- 0.5%+10грн.
Можливо раніше і було без комісії, але зараз вона є, принаймні так написав оператор Тасі.
Тому, і питав у шановного панства, можливо все ж таки є варіанти.
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 07:58

Re: Таскомбанк

JanIs, у TAS2U з картки azur -> Інші платежі -> Платіж по Україні -> вводьте реквізити рахунку картки izibank.
Буде без %.

  JanIs написав:Оператор в чаті повідомив, що комісія буде в будь-якому разі,а саме через TAS2U- 0.5%+10грн.
Це комісія для "Переказ з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» на картку іншого Банку України". Картки izibank емітовані АТ «ТАСКОМБАНК», тому комісії TAS2U немає. Також у тарифах картки azur "Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ «ТАСКОМБАНК»" без %.
Тому можете руцями в TAS2U вводити номер картки izibank і буде без комісій.
Howl
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