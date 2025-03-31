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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 382383384385

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 20:15

  emeta написав:Как с изи Тасину верку погашать?
Тянуть-толкать? СЭПить?

Сэпить. Мгновенно уходит-заходит.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:20

  ramzes4 написав:
  emeta написав:Как с изи Тасину верку погашать?
Тянуть-толкать? СЭПить?

Сэпить. Мгновенно уходит-заходит.

Только если сумма от 10к то разбивать
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 04:00

  WallNutPen написав:Только если сумма от 10к то разбивать

Для чого? На власні рахунки у межах ТАСі немає стелі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:28

  klug написав:
  WallNutPen написав:Только если сумма от 10к то разбивать

Для чого? На власні рахунки у межах ТАСі немає стелі.

Речь не о "потолке", а о комисе... Сэп от 10к тут платный, не?
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 13:00

Re: Таскомбанк

На таз бесплатно.
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