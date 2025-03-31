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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 бер, 2025 20:15
emeta написав:
Как с изи Тасину верку погашать?
Тянуть-толкать? СЭПить?
Сэпить. Мгновенно уходит-заходит.
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ramzes4
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Додано: Нед 30 бер, 2025 23:20
ramzes4 написав: emeta написав:
Как с изи Тасину верку погашать?
Тянуть-толкать? СЭПить?
Сэпить. Мгновенно уходит-заходит.
Только если сумма от 10к то разбивать
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WallNutPen
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Додано: Пон 31 бер, 2025 04:00
WallNutPen написав:
Только если сумма от 10к то разбивать
Для чого? На власні рахунки у межах ТАСі немає стелі.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 10:28
klug написав: WallNutPen написав:
Только если сумма от 10к то разбивать
Для чого? На власні рахунки у межах ТАСі немає стелі.
Речь не о "потолке", а о комисе... Сэп от 10к тут платный, не?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 13:00
На таз бесплатно.
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