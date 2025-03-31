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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 бер, 2025 18:32
greenozon написав:
Нагадую усім ТАМ-івцям!
кінець кварталу, а значить хто ще не вивів - виводьте КешБек!
(інакше згорить)
О! А у мене не працює сторінка кешбеку, причому на двух акках. (
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Додано: Пон 31 бер, 2025 18:33
Proofy написав:
я привык, что в других банках 0 - это 0, а тут еще доп. комиссии карты.
Не во всех банках такое. Есть комиссия сервиса, а есть комиссия карты.
greenozon написав:
кінець кварталу, а значить хто ще не вивів - виводьте КешБек!
Уже повинен згоріти, бо:
"18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U»."
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Додано: Пон 31 бер, 2025 18:37
Howl написав: Proofy написав:
я привык, что в других банках 0 - это 0, а тут еще доп. комиссии карты.
Не во всех банках такое. Есть комиссия сервиса, а есть комиссия карты.
greenozon написав:
кінець кварталу, а значить хто ще не вивів - виводьте КешБек!
Уже повинен згоріти, бо:
"18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U»."
перший місяць 2го кварталу - завтра ж?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:31
novichok написав:
О! А у мене не працює сторінка кешбеку, причому на двух акках. (
Вона працює, але дуже глючить: як почистити кеш, кілька разів перезайти, прочитати мантру, зробити намаз, прийняти причастя, то один раз нормально відобразиться.
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