RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 383384385386

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 18:32

  greenozon написав:Нагадую усім ТАМ-івцям!

кінець кварталу, а значить хто ще не вивів - виводьте КешБек!

(інакше згорить)
:mrgreen:

О! А у мене не працює сторінка кешбеку, причому на двух акках. (
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 31.03.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 18:33

Re: Таскомбанк

  Proofy написав:я привык, что в других банках 0 - это 0, а тут еще доп. комиссии карты.
Не во всех банках такое. Есть комиссия сервиса, а есть комиссия карты.

  greenozon написав:кінець кварталу, а значить хто ще не вивів - виводьте КешБек!
Уже повинен згоріти, бо:
"18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U»."
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6239
З нами з: 08.03.18
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 18:37

  Howl написав:
  Proofy написав:я привык, что в других банках 0 - это 0, а тут еще доп. комиссии карты.
Не во всех банках такое. Есть комиссия сервиса, а есть комиссия карты.

  greenozon написав:кінець кварталу, а значить хто ще не вивів - виводьте КешБек!
Уже повинен згоріти, бо:
"18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U»."


перший місяць 2го кварталу - завтра ж?
greenozon
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 01.06.14
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:31

  novichok написав:О! А у мене не працює сторінка кешбеку, причому на двух акках. (

Вона працює, але дуже глючить: як почистити кеш, кілька разів перезайти, прочитати мантру, зробити намаз, прийняти причастя, то один раз нормально відобразиться.
klug
 
Повідомлень: 8720
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1226 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:14

Re: Таскомбанк

Оплачуй карткою Mastercard® від Таскомбанку — отримуй картки для гри Chroma Legends із суперзнижкою

https://news.finance.ua/ua/oplachuy-kar ... rznyzhkoyu

Акція діє з 03.03.2025 р. по 27.04.2025 р.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:15

Re: Таскомбанк

Акція «З другом вигідніше» — отримуйте бонуси за рекомендації!

https://news.finance.ua/ua/akciya-z-dru ... komendacii

Акція діє з 01.04.2025 до 30.06.2025.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 07:46

Re: Таскомбанк

  greenozon написав:перший місяць 2го кварталу - завтра ж?
То я позавчора вже квітнем жив )
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6239
З нами з: 08.03.18
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:44

Re: Таскомбанк

При міграції з Великої П'ятірки на Вері в мене, коли доходить до підписання документів в Дії, крутиться вікно "Очікуємо підписання" і далі процес не йде. Телефонував в службу підтримки Тасу, вони тиждень думали, через тиждень сказали, що нічим не можуть поки-що допомогти, типу, чекайте, така проблема у багатьох, намагаємося вирішити.
Хто-небудь стикався з такою проблемою?
Andrew75
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 30.09.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:23

Re: Таскомбанк

Зміни в тарифах з 1 травня
https://tascombank.ua/news/67ec0e79f4069c00121f42a7

Будуть брити на 20% при розриві ділових відносин.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4333
З нами з: 14.10.08
Подякував: 307 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:36

Re: Таскомбанк

  Andrew75 написав:Хто-небудь стикався з такою проблемою?
Стикався. Пробував вийти на попередній екран у TAS2U та повторити спробу. Не встиг завершити другу спробу, але ТАС роздуплився і міграція продовжилася.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6239
З нами з: 08.03.18
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 383384385386
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.