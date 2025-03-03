Proofy написав:я привык, что в других банках 0 - это 0, а тут еще доп. комиссии карты.
Не во всех банках такое. Есть комиссия сервиса, а есть комиссия карты.
greenozon написав:кінець кварталу, а значить хто ще не вивів - виводьте КешБек!
Уже повинен згоріти, бо: "18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U»."
Proofy написав:я привык, что в других банках 0 - это 0, а тут еще доп. комиссии карты.
Не во всех банках такое. Есть комиссия сервиса, а есть комиссия карты.
greenozon написав:кінець кварталу, а значить хто ще не вивів - виводьте КешБек!
Уже повинен згоріти, бо: "18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U»."
При міграції з Великої П'ятірки на Вері в мене, коли доходить до підписання документів в Дії, крутиться вікно "Очікуємо підписання" і далі процес не йде. Телефонував в службу підтримки Тасу, вони тиждень думали, через тиждень сказали, що нічим не можуть поки-що допомогти, типу, чекайте, така проблема у багатьох, намагаємося вирішити. Хто-небудь стикався з такою проблемою?