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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 384385386387

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:29

  Howl написав:
  Andrew75 написав:Хто-небудь стикався з такою проблемою?
Стикався. Пробував вийти на попередній екран у TAS2U та повторити спробу. Не встиг завершити другу спробу, але ТАС роздуплився і міграція продовжилася.

Так також не виходить. Коли повертаюся на попередній екран і повторно натискаю Підписати через Дію, тоді з'являється білий екран і далі не йде. І так вже граюся тижні 2.
З Дією проблем нема, облігації купуються нормально. Але, на всяк випадок, видаляв її, скачував заново, нічого не допомагає.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:59

Re: Таскомбанк

Andrew75, ну тоді треба знімати весь процес міграції на відео й через чат їм відправити. Бо з моменту міграції було оновлено й можливо там щось зробили гірше. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:47

Re: Таскомбанк

-15% на індивідуальні онлайн-курси в edX* з карткою Visa від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/15-na-indyvi ... askombanku

з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2025 року.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 20:55

  Howl написав:Andrew75, ну тоді треба знімати весь процес міграції на відео й через чат їм відправити. Бо з моменту міграції було оновлено й можливо там щось зробили гірше. :(

Так я відправляв їм скриншон з проблемою в чат. Вони його тиждень розглядали і відповіли, що нічим не можуть допомогти.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 00:35

Andrew75
Дуже потужно з їхнього боку. Часом здається, що Каповай для них випускає якусь спеціальну версію з додатковими глюками, бо ніби ні у кого з інших банків клієнтів цей застосунок на стільки сильно не плющить.
klug
 
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