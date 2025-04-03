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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 кві, 2025 11:29
Howl написав: Andrew75 написав:
Хто-небудь стикався з такою проблемою?
Стикався. Пробував вийти на попередній екран у TAS2U та повторити спробу. Не встиг завершити другу спробу, але ТАС роздуплився і міграція продовжилася.
Так також не виходить. Коли повертаюся на попередній екран і повторно натискаю Підписати через Дію, тоді з'являється білий екран і далі не йде. І так вже граюся тижні 2.
З Дією проблем нема, облігації купуються нормально. Але, на всяк випадок, видаляв її, скачував заново, нічого не допомагає.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 15:59
Andrew75, ну тоді треба знімати весь процес міграції на відео й через чат їм відправити. Бо з моменту міграції було оновлено й можливо там щось зробили гірше.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:47
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Додано: Сер 02 кві, 2025 20:55
Howl написав:
Andrew75, ну тоді треба знімати весь процес міграції на відео й через чат їм відправити. Бо з моменту міграції було оновлено й можливо там щось зробили гірше.
Так я відправляв їм скриншон з проблемою в чат. Вони його тиждень розглядали і відповіли, що нічим не можуть допомогти.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 00:35
Andrew75
Дуже потужно з їхнього боку. Часом здається, що Каповай для них випускає якусь спеціальну версію з додатковими глюками, бо ніби ні у кого з інших банків клієнтів цей застосунок на стільки сильно не плющить.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 14:24
Похоже Тася-таки заразилась от Изи 20%-ным комисом в случае разрыва деловых отношений с 1 апреля
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:15
Кассандра написав:
Похоже Тася-таки заразилась от Изи 20%-ным комисом в случае разрыва деловых отношений с 1 апреля
Мая.
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Ferlakur
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:23
Здається вони просто наплутали в тарифах. Завжди в Ажур/Платівці було поповнення з комісом, а зняття без. а тут все навпаки.
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Ferlakur
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:30
Ferlakur написав: Кассандра написав:
Похоже Тася-таки заразилась от Изи 20%-ным комисом в случае разрыва деловых отношений с 1 апреля
Мая.
Да нет не с мая, а с 01 апреля. Я специально проверила действующие нынче тарифы
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