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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40
Кассандра написав: Ferlakur написав: Кассандра написав:
Похоже Тася-таки заразилась от Изи 20%-ным комисом в случае разрыва деловых отношений с 1 апреля
Мая.
Да нет не с мая, а с 01 апреля. Я специально проверила действующие нынче тарифы
Действительно. То есть ввели в действие, не предупредив.
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