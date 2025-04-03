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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40

  Кассандра написав:
  Ferlakur написав:
  Кассандра написав:Похоже Тася-таки заразилась от Изи 20%-ным комисом в случае разрыва деловых отношений с 1 апреля :roll:

Мая.

Да нет не с мая, а с 01 апреля. Я специально проверила действующие нынче тарифы

Действительно. То есть ввели в действие, не предупредив.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 14.10.08
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  #<1 ... 385386387388
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