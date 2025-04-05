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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40

  Кассандра написав:
  Ferlakur написав:
  Кассандра написав:Похоже Тася-таки заразилась от Изи 20%-ным комисом в случае разрыва деловых отношений с 1 апреля :roll:

Мая.

Да нет не с мая, а с 01 апреля. Я специально проверила действующие нынче тарифы

Действительно. То есть ввели в действие, не предупредив.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 20:22

  Ferlakur написав:
  klug написав:
  Кассандра написав:Похоже Тася-таки заразилась от Изи 20%-ным комисом в случае разрыва деловых отношений с 1 апреля :roll:

Пошесть шириться БСУ :( ТАСька он і за зняття з П̶л̶а̶т̶і̶в̶к̶и̶ Azure у банкоматах вирішила відчутний коміс. брати (поки крім цільових коштів), хоча завжди це був пакет, для зняття готівки. Десь у чатах побіжно бачив, що звотність не дуже у них, але подробиць не бачив. З позитиву "Переказ коштів з використанням опції "Миттєвий платіж»" - без комісії, якщо за цим ховається новий ультрашвидкий СЕП, то це гарна новина - можна буде швидко все винести, поки не постригли на 20% :D

Здається вони просто наплутали в тарифах. Завжди в Ажур/Платівці було поповнення з комісом, а зняття без. а тут все навпаки.


Ніхто не перевіряв СЕПнути з Азуре ?
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 16:47

Re: Таскомбанк

У суботу -20% на онлайн-замовлення з карткою Mastercard® від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/u-subotu-20- ... askombanku

в період з 05.04.2025 р. по 31.12.2025 р. включно
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:49

Re: Таскомбанк

Вигідна депозитна пропозиція від Таскомбанк!

https://news.finance.ua/ua/vyhidna-depo ... taskombank

Пропозиція діє до 11.06.2025 року
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:11

Re: Таскомбанк

З іншого банку платіж швидше доходить, ніж в межах ТАСі із Ізі.
Думав, буде відображатись миттєво...
Це просто жах!!!
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