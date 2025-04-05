Действительно. То есть ввели в действие, не предупредив.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40
Додано: П'ят 04 кві, 2025 20:22
Ніхто не перевіряв СЕПнути з Азуре ?
Додано: Пон 07 кві, 2025 16:47
Re: Таскомбанк
У суботу -20% на онлайн-замовлення з карткою Mastercard® від Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/u-subotu-20- ... askombanku
в період з 05.04.2025 р. по 31.12.2025 р. включно
Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:49
Re: Таскомбанк
Вигідна депозитна пропозиція від Таскомбанк!
https://news.finance.ua/ua/vyhidna-depo ... taskombank
Пропозиція діє до 11.06.2025 року
Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:11
Re: Таскомбанк
З іншого банку платіж швидше доходить, ніж в межах ТАСі із Ізі.
Думав, буде відображатись миттєво...
Це просто жах!!!
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