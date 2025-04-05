|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40
Кассандра написав: Ferlakur написав: Кассандра написав:
Похоже Тася-таки заразилась от Изи 20%-ным комисом в случае разрыва деловых отношений с 1 апреля
Мая.
Да нет не с мая, а с 01 апреля. Я специально проверила действующие нынче тарифы
Действительно. То есть ввели в действие, не предупредив.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4339
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 310 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 04 кві, 2025 20:22
Ferlakur написав:
Здається вони просто наплутали в тарифах. Завжди в Ажур/Платівці було поповнення з комісом, а зняття без. а тут все навпаки.
Ніхто не перевіряв СЕПнути з Азуре ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5825
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1846 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 07 кві, 2025 16:47
У суботу -20% на онлайн-замовлення з карткою Mastercard® від Таскомбанкуhttps://news.finance.ua/ua/u-subotu-20- ... askombanku
в період з 05.04.2025 р. по 31.12.2025 р. включно
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2095
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:49
Вигідна депозитна пропозиція від Таскомбанк!https://news.finance.ua/ua/vyhidna-depo ... taskombank
Пропозиція діє до 11.06.2025 року
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2095
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:11
З іншого банку платіж швидше доходить, ніж в межах ТАСі із Ізі.
Думав, буде відображатись миттєво...
Це просто жах!!!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8296
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 19 кві, 2025 18:39
V2, ти по IBAN робиш платіж між ТАС та izi?
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6245
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 568 раз.
- Подякували: 1124 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 19 кві, 2025 20:58
Howl
Так.
Проблема виявилась в особливостях застосунку ТАСі. Кошти вже були на рахунку, просто не відображалися!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8296
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 19 кві, 2025 22:09
колеги нагадайте будь ласка,
за поповнення тел на сайті оператора карткою Вері буде КБ? і якщо так - який %
дякую
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16540
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1731 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: Суб 19 кві, 2025 22:12
greenozon написав:
колеги нагадайте будь ласка,
за поповнення тел на сайті оператора карткою Вері буде КБ? і якщо так - який %
дякую
Так, буде.
Послуги мобільного зв'язку: кредитні - 1.299 % , власні кошти - 0.649 %
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1659
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|