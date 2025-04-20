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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 кві, 2025 15:22
lloydbanksua написав: greenozon написав:
колеги нагадайте будь ласка,
за поповнення тел на сайті оператора карткою Вері буде КБ? і якщо так - який %
дякую
Так, буде.
Послуги мобільного зв'язку: кредитні - 1.299 % , власні кошти - 0.649 %
Хм. В мене чомусь завжди 0,5% за кредитні
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