Хм. В мене чомусь завжди 0,5% за кредитні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 кві, 2025 15:22
Додано: Пон 28 кві, 2025 15:18
Re: Таскомбанк
Підкажіть, будь ласка, кредитка Саксес Кредіт (колишня Спортбанк) ще платить якийсь кешбек в категорії спорт? І взагалі, в категорії спорт хто зараз найбільший кешбек платить?
Додано: Пон 28 кві, 2025 15:44
Re: Таскомбанк
Зараз переглядають цей форум: moveton, novichok, Sense Bank і 1 гість
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