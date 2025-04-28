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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 386387388389

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 15:22

  lloydbanksua написав:
  greenozon написав:колеги нагадайте будь ласка,
за поповнення тел на сайті оператора карткою Вері буде КБ? і якщо так - який %
дякую

Так, буде.
Послуги мобільного зв'язку: кредитні - 1.299 % , власні кошти - 0.649 %

Хм. В мене чомусь завжди 0,5% за кредитні
valya
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 15:18

Re: Таскомбанк

Підкажіть, будь ласка, кредитка Саксес Кредіт (колишня Спортбанк) ще платить якийсь кешбек в категорії спорт? І взагалі, в категорії спорт хто зараз найбільший кешбек платить?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 15:44

Re: Таскомбанк

Andrew75, https://tascombank.ua/you/products-succ ... ess_credit
Howl
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  #<1 ... 386387388389
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