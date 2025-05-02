Хм. В мене чомусь завжди 0,5% за кредитні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 кві, 2025 15:22
Додано: Пон 28 кві, 2025 15:18
Re: Таскомбанк
Підкажіть, будь ласка, кредитка Саксес Кредіт (колишня Спортбанк) ще платить якийсь кешбек в категорії спорт? І взагалі, в категорії спорт хто зараз найбільший кешбек платить?
Додано: Пон 28 кві, 2025 15:44
Re: Таскомбанк
Додано: Пон 28 кві, 2025 17:10
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review - тут дивіться "спорт та фітнес".
Додано: Чет 01 тра, 2025 13:02
У мужа списали с пенсионной карты комиссию за неактивный рахунок. Звонок на горячую линию принёс ещё больше вопросов. Сказали, что т.к. у него есть карта с неактивным счётом в изи банке, а т.к Изя работает на лицензии Такси, то списали здесь. Такое вообще возможно?
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 01 тра, 2025 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:19
Re: Таскомбанк
-5% на річний абонемент у «5 елемент» з преміальною карткою visa
https://news.finance.ua/ua/5-na-richnyy ... tkoyu-visa
Пропозиція діє до 31 грудня 2025
Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:59
Re: Таскомбанк
До -20% в Uklon з Mastercard на шлях до інтерактивної виставки «Третє дихання»
https://news.finance.ua/ua/do-20-v-uklo ... e-dyhannya
Акція діє з 25.04,2025 р. по 01.06.2025 р. включно
Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:06
Ми тут хоронимо ізю, але схоже, що і ТАСі трохи сонце припікає:
Я про розміщення на поточних так і не зрозумів. Примітка 5 (у тарифах Azure) говорить, що поточні - це Azure (Платівка), а у тарифах Вері примітка 5 взагалі не про те... Це на кожну Платівку треба по 20к покласти чи на одну з?
Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:19
Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.
Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.
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