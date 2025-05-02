RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 387388389390>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 15:22

  lloydbanksua написав:
  greenozon написав:колеги нагадайте будь ласка,
за поповнення тел на сайті оператора карткою Вері буде КБ? і якщо так - який %
дякую

Так, буде.
Послуги мобільного зв'язку: кредитні - 1.299 % , власні кошти - 0.649 %

Хм. В мене чомусь завжди 0,5% за кредитні
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1884
З нами з: 31.10.12
Подякував: 662 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 15:18

Re: Таскомбанк

Підкажіть, будь ласка, кредитка Саксес Кредіт (колишня Спортбанк) ще платить якийсь кешбек в категорії спорт? І взагалі, в категорії спорт хто зараз найбільший кешбек платить?
Andrew75
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 15:44

Re: Таскомбанк

Andrew75, https://tascombank.ua/you/products-succ ... ess_credit
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6253
З нами з: 08.03.18
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:10

  Andrew75 написав:І взагалі, в категорії спорт хто зараз найбільший кешбек платить?

https://finance.ua/ua/cards/cashback-review - тут дивіться "спорт та фітнес".
klug
 
Повідомлень: 8752
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 13:02

У мужа списали с пенсионной карты комиссию за неактивный рахунок. Звонок на горячую линию принёс ещё больше вопросов. Сказали, что т.к. у него есть карта с неактивным счётом в изи банке, а т.к Изя работает на лицензии Такси, то списали здесь. :shock: Такое вообще возможно?
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 01 тра, 2025 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 04.12.12
Подякував: 30 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 13:50

  Кассандра написав: ?
:shock:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:19

Re: Таскомбанк

-5% на річний абонемент у «5 елемент» з преміальною карткою visa

https://news.finance.ua/ua/5-na-richnyy ... tkoyu-visa

Пропозиція діє до 31 грудня 2025
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:59

Re: Таскомбанк

До -20% в Uklon з Mastercard на шлях до інтерактивної виставки «Третє дихання»

https://news.finance.ua/ua/do-20-v-uklo ... e-dyhannya

Акція діє з 25.04,2025 р. по 01.06.2025 р. включно
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:06

Ми тут хоронимо ізю, але схоже, що і ТАСі трохи сонце припікає:
https://tascombank.ua/news/68139733c020d5001209586f
https://tabfinance.com.ua/news/rates-up ... june-2025/

Я про розміщення на поточних так і не зрозумів. Примітка 5 (у тарифах Azure) говорить, що поточні - це Azure (Платівка), а у тарифах Вері примітка 5 взагалі не про те... Це на кожну Платівку треба по 20к покласти чи на одну з?
klug
 
Повідомлень: 8752
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:19

  klug написав:Ми тут хоронимо ізю, але схоже, що і ТАСі трохи сонце припікає:
https://tascombank.ua/news/68139733c020d5001209586f
https://tabfinance.com.ua/news/rates-up ... june-2025/

Я про розміщення на поточних так і не зрозумів. Примітка 5 (у тарифах Azure) говорить, що поточні - це Azure (Платівка), а у тарифах Вері примітка 5 взагалі не про те... Це на кожну Платівку треба по 20к покласти чи на одну з?

Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.
Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2480 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 387388389390>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3891)
02.05.2025 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron