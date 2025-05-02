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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:32
ramzes4 написав:
Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.
Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.
а шо, "в мінус" рахунки не заганятиме комса ахрєнєвшая?
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