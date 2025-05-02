RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 387388389390

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:32

  ramzes4 написав:
  klug написав:Ми тут хоронимо ізю, але схоже, що і ТАСі трохи сонце припікає:
https://tascombank.ua/news/68139733c020d5001209586f
https://tabfinance.com.ua/news/rates-up ... june-2025/

Я про розміщення на поточних так і не зрозумів. Примітка 5 (у тарифах Azure) говорить, що поточні - це Azure (Платівка), а у тарифах Вері примітка 5 взагалі не про те... Це на кожну Платівку треба по 20к покласти чи на одну з?

Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.
Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.
а шо, "в мінус" рахунки не заганятиме комса ахрєнєвшая?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 387388389390
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3891)
02.05.2025 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.