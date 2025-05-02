Я про розміщення на поточних так і не зрозумів. Примітка 5 (у тарифах Azure) говорить, що поточні - це Azure (Платівка), а у тарифах Вері примітка 5 взагалі не про те... Це на кожну Платівку треба по 20к покласти чи на одну з?
Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card. Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.
а шо, "в мінус" рахунки не заганятиме комса ахрєнєвшая?
У пункті 1.1.2 йдеться про те, що якщо не виконується одна з умов (зарплатний проект, один з кредитів, аренда банківської комірки, 20 000 грн на поточному рахунку). У пункті 1.9 оплата при наявності заборгованості від 50 грн, а умова безкоштовності - практично те ж, що і у пункті 1.1.2, але без 20к на поточному. Зате як смачно прописані умови розриву і повернення готівки. Ні, відчуваю, звідси треба робити ноги, поки є можливість.
Боже, які кончені. Спочатку вбили Пудру, але хоч користувались Very card на аптеки, тепер і це вбили. В Ізі банку я також в цьому місяці офігів, бо половину необхідних кешбеків прибили за кредитні кошти, за власні в 2 рази вищий кешбек. Уйо..єм звідси.
У пункті 1.1.2 йдеться про те, що якщо не виконується одна з умов (зарплатний проект, один з кредитів, аренда банківської комірки, 20 000 грн на поточному рахунку). У пункті 1.9 оплата при наявності заборгованості від 50 грн, а умова безкоштовності - практично те ж, що і у пункті 1.1.2, але без 20к на поточному. Зате як смачно прописані умови розриву і повернення готівки. Ні, відчуваю, звідси треба робити ноги, поки є можливість.
Тобто можна влетіти на 150 + 150 чи як це зрозуміти?
klug написав:Тобто можна влетіти на 150 + 150 чи як це зрозуміти?
Я розмовляв з "гарячою лінією". Я так розумію, вони самі підофігіли і сказали: "Так, бачимо невідповідність. Будемо розбиратися. Зверніться наступного тижня". Ой, відчуваю, хтось з Тарифного комітету банку піде шукати нову роботу вже цього місяця. Це ж справжня диверсія! Тут невигідно стало тримати рахунки. Навіть 3% кешбеку за моєю улюбленою Вєркою того не вартують. Я особисто 1.06. закриваю кредитку, а дебетові закрию ще цього місяця. У цьому банку мені ловити нема чого.