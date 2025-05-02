RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 388389390391>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:32

  ramzes4 написав:
  klug написав:Ми тут хоронимо ізю, але схоже, що і ТАСі трохи сонце припікає:
https://tascombank.ua/news/68139733c020d5001209586f
https://tabfinance.com.ua/news/rates-up ... june-2025/

Я про розміщення на поточних так і не зрозумів. Примітка 5 (у тарифах Azure) говорить, що поточні - це Azure (Платівка), а у тарифах Вері примітка 5 взагалі не про те... Це на кожну Платівку треба по 20к покласти чи на одну з?

Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.
Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.
а шо, "в мінус" рахунки не заганятиме комса ахрєнєвшая?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5851
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:42

  ramzes4 написав:Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.
Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.

Я, на жаль у п.1.1.2, не бачу, де Тарас вичитав про прив'язку до наявності заборгованості за карткою.
klug
 
Повідомлень: 8754
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 20:44

  klug написав:
  ramzes4 написав:Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.
Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.

Я, на жаль у п.1.1.2, не бачу, де Тарас вичитав про прив'язку до наявності заборгованості за карткою.

П.1.9
AlexTk
2
 
Повідомлень: 638
З нами з: 08.09.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:01

Я так розумію, 1 червня дружно закриваємо всі рахунки у Таскомбанку. На таких умовах робити тут нема чого.
Искатель
 
Повідомлень: 6325
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:03

  klug написав:
  ramzes4 написав:Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.
Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.

Я, на жаль у п.1.1.2, не бачу, де Тарас вичитав про прив'язку до наявності заборгованості за карткою.


Про заборгованість більше 50 грн йдеться у пункті 1.9.
Але! Ось тут:
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very_Card_01.06.pdf
я бачу протиріччя між пунктами 1.1.2 та 1.9.

У пункті 1.1.2 йдеться про те, що якщо не виконується одна з умов (зарплатний проект, один з кредитів, аренда банківської комірки, 20 000 грн на поточному рахунку).
У пункті 1.9 оплата при наявності заборгованості від 50 грн, а умова безкоштовності - практично те ж, що і у пункті 1.1.2, але без 20к на поточному.
Зате як смачно прописані умови розриву і повернення готівки.
Ні, відчуваю, звідси треба робити ноги, поки є можливість.
Искатель
 
Повідомлень: 6325
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:21

Боже, які кончені. Спочатку вбили Пудру, але хоч користувались Very card на аптеки, тепер і це вбили. В Ізі банку я також в цьому місяці офігів, бо половину необхідних кешбеків прибили за кредитні кошти, за власні в 2 рази вищий кешбек. Уйо..єм звідси.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3222
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3671 раз.
Подякували: 5914 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:24

  Искатель написав:Ні, відчуваю, звідси треба робити ноги, поки є можливість.
а шо, закриття рахунку клієнтом ще не коштує 1000грн. за кожний ? :twisted: - це тимчасовий недолік
шутка ©
flysoulfly
 
Повідомлень: 5851
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:33

  Искатель написав:
  klug написав:
  ramzes4 написав:Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.
Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.

Я, на жаль у п.1.1.2, не бачу, де Тарас вичитав про прив'язку до наявності заборгованості за карткою.


Про заборгованість більше 50 грн йдеться у пункті 1.9.
Але! Ось тут:
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very_Card_01.06.pdf
я бачу протиріччя між пунктами 1.1.2 та 1.9.

У пункті 1.1.2 йдеться про те, що якщо не виконується одна з умов (зарплатний проект, один з кредитів, аренда банківської комірки, 20 000 грн на поточному рахунку).
У пункті 1.9 оплата при наявності заборгованості від 50 грн, а умова безкоштовності - практично те ж, що і у пункті 1.1.2, але без 20к на поточному.
Зате як смачно прописані умови розриву і повернення готівки.
Ні, відчуваю, звідси треба робити ноги, поки є можливість.

Тобто можна влетіти на 150 + 150 чи як це зрозуміти?
klug
 
Повідомлень: 8754
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:39

  klug написав:Тобто можна влетіти на 150 + 150 чи як це зрозуміти?


Я розмовляв з "гарячою лінією". Я так розумію, вони самі підофігіли і сказали: "Так, бачимо невідповідність. Будемо розбиратися. Зверніться наступного тижня".
Ой, відчуваю, хтось з Тарифного комітету банку піде шукати нову роботу вже цього місяця. Це ж справжня диверсія! Тут невигідно стало тримати рахунки. Навіть 3% кешбеку за моєю улюбленою Вєркою того не вартують.
Я особисто 1.06. закриваю кредитку, а дебетові закрию ще цього місяця. У цьому банку мені ловити нема чого.
Искатель
 
Повідомлень: 6325
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:50

Re: Таскомбанк

Так коли найпізніше можна закрити рахунки, шоб не попасти на комісії?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4344
З нами з: 14.10.08
Подякував: 307 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 388389390391>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, S i m, Искатель і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3901)
02.05.2025 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.