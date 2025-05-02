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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:11
Ferlakur написав:
Так коли найпізніше можна закрити рахунки, шоб не попасти на комісії?
Я так розумію, до 1 червня варто закрити все, за що не хочете платити.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:16
За евровый azure с нулевым остатком 150 грн возьмут? Забавно, да
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ramzes4
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:30
а закрыть удалённо собственно можно ?
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S i m
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:36
S i m написав:
а закрыть удалённо собственно можно ?
Как минимум пудру с нулевым остатком удалось, да.
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ramzes4
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:44
ramzes4 написав: S i m написав:
а закрыть удалённо собственно можно ?
Как минимум пудру с нулевым остатком удалось, да.
это куда стучать надо ?
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S i m
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:46
S i m написав:
а закрыть удалённо собственно можно ?
Так, можна через "гарячу лінію", я завтра закрию так усі дебетові. Кредитку можна гасити переказом безпосередньо на неї, тому для цього не потрібні дебетові картки.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:00
ramzes4 написав:
За евровый azure с нулевым остатком 150 грн возьмут? Забавно, да
Угу, у мене тут ще валюта на депо. Я вперше бачу, щоб вимагали оборот чи залишок за депо. карткою. (Здається ще Алка таке йобобо, але я з нею справ не маю).
P.S. знайшов ще цікаве у тарифах на ТАС2Ю з 01.06:
Переказ з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» на картки Success, проєкту izibank та іншого Банку України 0,5% + 10 грн.
Тобто ізя та дохлий спорт з внутрішньобанку стали чужими, принаймні на вихід.
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klug
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:06
klug написав: ramzes4 написав:
За евровый azure с нулевым остатком 150 грн возьмут? Забавно, да
Угу, у мене тут ще валюта на депо.
Треба шукати варіант отримання депозиту без картки. Чи встигаєте до 1 липня забрати?
Тут же наявність на депозиті не рятує, лише на поточному.
Коротше, повний гемор, я звісно почекаю трохи, але такого дурдому ще ніде не було. Алка, у порівнянні з цим, - біла та пухнаста.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:08
klug написав:
Угу, у мене тут ще валюта на депо. Я вперше бачу, щоб вимагали оборот чи залишок за депо. карткою. (Здається ще Алка таке йобобо, але я з нею справ не маю).
В Алке есть абонка, но на целый пакет дебеток, с довольно мягкими условиями безоплатности (например, достаточно 50к иметь в сумме по всем счетам, включая депозитные) и с лихвой компенсирующийся шарой в других отношениях. А тут, если всё так, как написали, нужно закрывать всё и пусть остаются только желающие по 20к на каждом карточном счету держать. Будет банк для узкого круга "премиальных" клиентов, как МИБ. Может так и хотят, а может ещё одумаются...
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moveton
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:15
moveton написав: klug написав:
Угу, у мене тут ще валюта на депо. Я вперше бачу, щоб вимагали оборот чи залишок за депо. карткою. (Здається ще Алка таке йобобо, але я з нею справ не маю).
В Алке есть абонка, но на целый пакет дебеток, с довольно мягкими условиями безоплатности (например, достаточно 50к иметь в сумме по всем счетам, включая депозитные) и с лихвой компенсирующийся шарой в других отношениях. А тут, если всё так, как написали, нужно закрывать всё и пусть остаются только желающие по 20к на каждом карточном счету держать. Будет банк для узкого круга "премиальных" клиентов, как МИБ. Может так и хотят, а может ещё одумаются...
Тигипко придбав Ідею. І у нього дах поїхав, певно.
Хоча... думаю, це якийсь молодий унікум з тарифного комітету чудить. Почекаємо трохи, подивимось. Але дебетові картки позакриваю точно, вони не потрібні.
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