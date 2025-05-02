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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 389390391392>

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:11

  Ferlakur написав:Так коли найпізніше можна закрити рахунки, шоб не попасти на комісії?

Я так розумію, до 1 червня варто закрити все, за що не хочете платити.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:16

Re: Таскомбанк

За евровый azure с нулевым остатком 150 грн возьмут? Забавно, да
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:30

Re: Таскомбанк

а закрыть удалённо собственно можно ?
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:36

  S i m написав:а закрыть удалённо собственно можно ?

Как минимум пудру с нулевым остатком удалось, да.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:44

  ramzes4 написав:
  S i m написав:а закрыть удалённо собственно можно ?

Как минимум пудру с нулевым остатком удалось, да.


это куда стучать надо ?
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:46

  S i m написав:а закрыть удалённо собственно можно ?

Так, можна через "гарячу лінію", я завтра закрию так усі дебетові. Кредитку можна гасити переказом безпосередньо на неї, тому для цього не потрібні дебетові картки.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:00

  ramzes4 написав:За евровый azure с нулевым остатком 150 грн возьмут? Забавно, да

Угу, у мене тут ще валюта на депо. Я вперше бачу, щоб вимагали оборот чи залишок за депо. карткою. (Здається ще Алка таке йобобо, але я з нею справ не маю).

P.S. знайшов ще цікаве у тарифах на ТАС2Ю з 01.06:
Переказ з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» на картки Success, проєкту izibank та іншого Банку України 0,5% + 10 грн.

Тобто ізя та дохлий спорт з внутрішньобанку стали чужими, принаймні на вихід.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:06

  klug написав:
  ramzes4 написав:За евровый azure с нулевым остатком 150 грн возьмут? Забавно, да

Угу, у мене тут ще валюта на депо.

Треба шукати варіант отримання депозиту без картки. Чи встигаєте до 1 липня забрати?
Тут же наявність на депозиті не рятує, лише на поточному.
Коротше, повний гемор, я звісно почекаю трохи, але такого дурдому ще ніде не було. Алка, у порівнянні з цим, - біла та пухнаста.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:08

  klug написав:Угу, у мене тут ще валюта на депо. Я вперше бачу, щоб вимагали оборот чи залишок за депо. карткою. (Здається ще Алка таке йобобо, але я з нею справ не маю).

В Алке есть абонка, но на целый пакет дебеток, с довольно мягкими условиями безоплатности (например, достаточно 50к иметь в сумме по всем счетам, включая депозитные) и с лихвой компенсирующийся шарой в других отношениях. А тут, если всё так, как написали, нужно закрывать всё и пусть остаются только желающие по 20к на каждом карточном счету держать. Будет банк для узкого круга "премиальных" клиентов, как МИБ. Может так и хотят, а может ещё одумаются...
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:15

  moveton написав:
  klug написав:Угу, у мене тут ще валюта на депо. Я вперше бачу, щоб вимагали оборот чи залишок за депо. карткою. (Здається ще Алка таке йобобо, але я з нею справ не маю).

В Алке есть абонка, но на целый пакет дебеток, с довольно мягкими условиями безоплатности (например, достаточно 50к иметь в сумме по всем счетам, включая депозитные) и с лихвой компенсирующийся шарой в других отношениях. А тут, если всё так, как написали, нужно закрывать всё и пусть остаются только желающие по 20к на каждом карточном счету держать. Будет банк для узкого круга "премиальных" клиентов, как МИБ. Может так и хотят, а может ещё одумаются...

Тигипко придбав Ідею. І у нього дах поїхав, певно.
Хоча... думаю, це якийсь молодий унікум з тарифного комітету чудить. Почекаємо трохи, подивимось. Але дебетові картки позакриваю точно, вони не потрібні.
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